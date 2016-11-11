Doppio appuntamento con Giada Tropea prima della finale internazionale

Prima di partire per Washington, dove il 18 dicembre rappresenterà l'Italia nella finale internazionale, Giada Tropea sarà ospite al Porto degli Ulivi e a Lamezia

Giada Tropea Miss Mondo Italia 2016 domani sabato 12 novembre dalle ore 16 sarà ospite del Centro Commerciale Porto degli Ulivi prima della partenza per Washington dove, il 18 dicembre prossimo, rappresenterà la nazione nella finale internazionale del concorso.

Partita proprio dalle selezioni provinciali e regionali, con la fascia di Miss Porto degli Ulivi e poi di Miss Mondo Calabria, Giada Tropea ha conquistato il titolo nazionale lo scorso mese di giugno a Gallipoli, in Puglia.

Prima della partenza per gli Stati Uniti, la giovane lametina riceverà l’omaggio della sua città, lunedì 14 novembre alle 17 presso la Piscina Comunale di Lamezia. Qui sarà salutata dal Sindaco di Lamezia Paolo Mascaro e dall’assessore allo sport Graziella Astorino.