Ridley Scott, Denzel Washington e Russell Crowe in un film sul potere, i soldi e la droga nella New York degli anni 60 e 70: la recensione

American Gangster è un lampo di luce firmato Ridley Scott, film datato 2008. La trama si sviluppa negli anni 60’ e 70‘, (gli anni del Vietnam, di Martin Luther King e dell’eroina diffusa quanto il caffèlatte): il boss di Harlem, Bumpy Johnson, muore lasciando cosi un eredità pesante.

La trama: l’ascesa di Frank Lucas

A sorpresa il suo posto viene preso dal suo autista, Frank Lucas (Washington), che riesce a scalare rapidamente i vertici del potere grazie ad un idea tanto semplice quanto devastante per la sua ascesa economica. Prendere l’eroina direttamente dal produttore e, senza alcun intermediario, venderla alla metà del prezzo e ad una qualità mai vista prima, con un marchio che diventa sinonimo di qualità e fiducia, blue magic.

Tra chi dà la caccia a Lucas si distingue l’integerrimo detective Richie Roberts (Crowe), appena divorziato e conosciuto (o meglio ancora deriso) da tutti i colleghi per aver restituito un milione di dollari ai propri capi. Negli anni Lucas, senza guardare in faccia nessuno e creandosi innumerevoli nemici arriverà a guadagnare anche 1 milione di dollari al giorno…

Ridley Scott e il cast

Il materiale a disposizione di Ridley Scott (un ritorno sui suoi elevati standard dopo anni di crisi ) era tanto. Una storia forte e avvincente, realmente accaduta, che buca un periodo storico denso di avvenimenti e rivoluzioni storico-social-politici.

Due grandissimi attori non a caso premi Oscar come Russel Crowe e Denzel Washington a cui affidare il film metà ciascuno (giusto per stare tranquilli) e il classico intrigo di potere, soldi e droga che riesce sempre a dare ottimi risultati sul grande schermo.

Le contrapposizioni del film

American Gangster è imperniato attorno ad una multipla contrapposizione: il buono e il cattivo, il bianco e il nero, il cattolico praticante e l’ebreo, il gangster capo-famiglia di una tribù e il solitario detective . Contrapposizione che vede il suo momento più rappresentativo nella simbolica (e un pò forzata) scena del pranzo nel giorno del ringraziamento: da una parte il gangster Lucas si trova felice a pregare e banchettare in una gigantesca tavolata con la sua numerosa famiglia, dall’altra invece il detective Roberts pranza nella sua casetta umile, da solo, preparandosi tristemente un sandwich improvvisandone gli ingredienti.

Il film è grandissimo, intenso, senza nessun calo di tensione emotiva, non avverte cedimenti strutturali nella parte finale e soprattutto la lunga durata viene ben presto assorbita e dimenticata. Il punto di forza è proprio questo: alla distanza, dove la maggior parte dei film si inceppa, questo American Gangster invece acquista ancora più forza e convinzione, regalando un quarto d’ora (quello che porta all’arresto di Lucas) veramente da brividi, da assoluta antologia del cinema per ritmo, tensione e qualità delle inquadrature .

Scott sceglie il racconto alternato servendosi di un doppio montaggio (dell’italiano Pietro Scalia) e di una doppia fotografia (per quanto inflazionata in questi anni, Harris Savides disegna benissimo una livida e sofferente New York).

Washington e Crowe a confronto

Le prove di Crowe e Washington? E’ inevitabile metterli su una bilancia per vedere chi pesa di più alla fine del film: se proprio di sfida vogliamo parlare, per quanto equilibrata il vincitore risulta essere Washington. Per l’ennesima volta stupefacente, spietato e sempre pronto a rispondere alle minacce e alle provocazioni con un sarcastico ghigno accompagnato dalla frase “sei un amico” .

Washington restituisce un Frank Lucas mai eccessivo, credibile sia come glaciale assassino che come premuroso figlio che porta ogni domenica la mamma a messa. Buona anche la colonna sonora, sia originale che non originale, quest’ultima composta dai brani più famosi di quegli anni, anni bui e difficili, che questo film ci aiuta a conoscere. Servendosi per l’ennesima volta nella storia del cinema della grande mela, (New York e dintorni) qui usata come specchio di quell’epoca, corrosa e corrotta, marcia e malata, uscita con le ossa rotta da una illusoria rivoluzione.

di Pasquale Romano – *’Doppio Sogno’ è la rubrica cinematografica di Citynow. Le ultime novità in sala ma anche film recenti e del passato, attori e registi che hanno fatto la storia del cinema. Racconti, recensioni, storie e riflessioni sulla Settima Arte.