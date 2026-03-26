Pasqua e Pasquetta al Pilone by RARE: due giorni di festa tra tavola, musica e divertimento sullo Stretto

Menù della tradizione per Pasqua e una Pasquetta tra buffet, musica live, DJ set e intrattenimento per tutte le età

Ci sono giornate che chiedono solo una cosa: essere vissute bene. Senza fretta, senza pensieri, con le persone giuste accanto e una tavola capace di mettere tutti d’accordo. Pasqua e Pasquetta sono questo. Due occasioni preziose per ritrovarsi, brindare, sorridere e concedersi il piacere della convivialità.

Per chi vuole trasformare queste feste in un’esperienza da ricordare, il Pilone by Rare ha pensato a due appuntamenti diversi ma complementari: da una parte il calore del pranzo di Pasqua, dall’altra l’energia travolgente di una Pasquetta lunga un’intera giornata, tra buon cibo, musica dal vivo, intrattenimento e spettacolo, nella splendida cornice di Santa Trada, con vista sullo Stretto.

A Pasqua il gusto della tradizione si siede a tavola

Il pranzo di Pasqua al Pilone by Rare punta tutto sul piacere delle cose fatte bene. Sapori familiari, piatti che richiamano la tradizione e un menù pensato per chi vuole vivere la festa con gusto, senza rinunciare alla qualità.

La proposta per gli adulti, da 60 euro, si apre con un antipasto misto all’italiana che sa già di festa: salumi, formaggi, parmigiana, polpette di manzo con maionese allo zafferano e bruschette miste. A seguire, un mezzo pacchero di pasta fresca con ragù d’agnello, primo piatto che richiama subito i profumi delle grandi occasioni.

Il secondo è uno di quei piatti che parlano da soli: lombata d’agnello brasata con contorno di patate speziate al forno. In chiusura, sorbetto al limone e dolce della tradizione pasquale, per lasciare alla festa anche la sua nota più dolce.

Inclusi nel menù vino, acqua e bibite analcoliche.

Pensata anche la proposta per i più piccoli, con menù bambino da 30 euro: prosciutto cotto e mozzarella, pennette al pomodoro, cotoletta di pollo e patatine. Una formula semplice, adatta alle famiglie, per permettere a tutti di vivere il pranzo con serenità.

Pasquetta cambia ritmo: al Pilone è una festa che dura tutto il giorno

Se Pasqua è il momento della tavola e della famiglia, Pasquetta al Pilone by Rare è il giorno della libertà, della compagnia e del divertimento. Una festa che inizia a pranzo e continua fino al pomeriggio inoltrato, con un format ricco, pensato per chi ama stare insieme senza guardare l’orologio.

Il menù, da 50 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini, propone un buffet servito davvero abbondante, costruito per accontentare tutti i gusti. C’è la sostanza delle lasagne classiche al forno, la freschezza dell’insalata di riso all’italiana, il gusto deciso dei paninelli con agnello, fonduta di pecorino e melanzana grigliata, ma anche quelli con hamburger, lattuga e pomodoro, o con stracotto di manzo e cipolla in agrodolce.

E ancora: porchetta al coltello, salsiccia dolce e piccante alla griglia, grasso e magro, peperoni ripieni, parmigiane di melanzane, peperonata di patate e cipolla, uova in salsa tonnata, salumi, formaggi, conserve sott’olio, arancinetti, crespelle, mozzarelle in carrozza e pizza al forno a legna in vari gusti. Immancabili, infine, i dolci della tradizione.

Anche in questo caso sono inclusi acqua, vino e bibite analcoliche.

Non solo cibo: Pasquetta al Pilone è spettacolo, musica e divertimento per tutti

Il vero punto di forza della Pasquetta al Pilone è che non si limita al pranzo. Qui la giornata si trasforma in un evento collettivo, capace di coinvolgere adulti, bambini, famiglie e gruppi di amici.

Ci sarà intrattenimento per bambini con Donatella Tripodi, così da permettere anche ai più piccoli di vivere una giornata spensierata. Sul fronte musicale, spazio alla musica live con I Briganti Italiani, ai balli latini con Agata e Gianfranco, al DJ set con Rewind ’90 e allo special guest Davis Muccari, in programma dalle 15:30.

Proprio da quell’ora, per chi vorrà unirsi alla festa anche solo nel pomeriggio, sarà possibile accedere con ingresso a 10 euro comprensivo di drink.

È la formula perfetta per chi cerca una Pasquetta piena, vivace, autentica. Di quelle che iniziano con un brindisi e finiscono con una canzone cantata tutti insieme.

Il Pilone come luogo da vivere, non solo da scegliere

Tra il calore del pranzo di Pasqua e l’energia della Pasquetta, il Pilone by Rare si conferma una destinazione ideale per chi vuole regalarsi qualcosa di più di un semplice pranzo fuori. Qui la festa diventa atmosfera, il menù diventa esperienza e ogni dettaglio contribuisce a creare quel senso di leggerezza e condivisione che, in fondo, è il vero lusso delle festività.

Perché certe giornate non si misurano solo da cosa si mangia, ma da come ci si sente mentre le si vive.

Pilone by Rare – Borgo Santa Trada, Villa San Giovanni

(a un minuto dall’uscita autostradale)

Info e prenotazioni: 329 430 7912.