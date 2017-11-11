Due corsi in Calabria per diventare allenatori di basket
Proseguono a Rende il corso per allenatore di base e a Lamezia Terme quello per allievo allenatore, promossi dalla Fip Calabria insieme al Cna calabrese
11 Novembre 2017 - 18:58 | di Vincenzo Comi
Chi vuol essere allenatore?
Procedono spediti i corsi per Allievo allenatore ed allenatore di base promossi dalla Fip Calabria e dal Cna calabrese.
A Rende, il corso per allenatore di base, carica che permetterà agli studenti in corso di poter allenare fino alla C maschile nei campionati federali sta volgendo verso la fine del secondo anno di corso sotto la guida del formatore Pierpaolo Carbone.
Domenica mattina, si terrà una nuova lezione in terra silana che si andrà ad affiancare con i primi passi del corso di allievo allenatore.
Quest’ultimo corso è iniziato domenica scorsa al PalaSavutano di Lamezia Terme sotto la guida del formatore Pasquale Iracà.
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