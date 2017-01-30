DUFF Records presenta il disco del trio punkrock calabrese
Nati a Roma nel 2013, gli Hollow Lies sono un trio punkrock calabrese: il nuovo Ep 'Forte nei Denti' esce per Duff Records
30 Gennaio 2017 - 11:50 | di Redazione
Gli Hollow Lies nascono nel maggio del 2013 a Roma; il trio punkrock calabrese vede impegnati Vincenzo Intini basso/voce e due componenti dei veterani Duff, Antonio Nevone chitarra/voce e Umberto Intini batteria.
Nel 2013 producono un Ep dal titolo “Vuote Bugie” dal quale vengono estratti due singoli, uno dei quali colonna sonora del loro primo videoclip. Con l’abbandono di Antonio la band riprogetta il trio con l’ingresso al basso del giovane Vincenzo.
Nel 2016 esce il loro secondo lavoro dal titolo “Forte nei Denti” per Duff Records.
Presentazione del disco:” Forte nei Denti”
Il titolo dell’ EP rende già l’idea di quanto la band voglia essere diretta e senza filtri, trasferendo questa sensazione attraverso il loro sound, sincero e diretto.
Nel disco le tematiche sono legate dal filo conduttore della passione, trattata da diverse angolature: dalle perversioni sessuali al dichiarato amore per il punkrock.
- Donna Di Gomma
- Basta
- Perdonami
- Il mio punkrock
- Vulcano
- Vado in America
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