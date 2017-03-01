Il duo comico reggino ‘Aldo al quadrato’ al talent ‘Eccezionale Veramente’

I Bronzi di Riace devono girare per il mondo intero?

L’esilarante duo comico “Aldo al quadrato” ovvierà all’annoso dilemma, presentandosi presso gli studi milanesi dell’emittente La7. L’unione tra Aldo Zumbo impegnato da diversi anni in numerosi spettacoli sul territorio calabrese e Aldo Di Giuseppe, protagonista estivo di tanti villaggi turistici in qualità di animatore e di esibizioni su tutto il territorio nazionale, ha dato origine a nuove esilaranti gag, tanto da essere selezionati per un talent di comici.

Il duo interpreterà i Bronzi di Riace rivisti in chiave comica che affronteranno tematiche attuali come i ritardi della Salerno – Reggio Calabria, dell’uso dei social network e della storia antica.

Abbiamo scelto di rappresentare i Bronzi – spiegano i due comici – per dare spazio al simbolo per eccellenza, in modo ironico per raccontare – aggiungono gli Aldo al quadrato – le difficoltà ma anche le potenzialità del nostro meraviglioso territorio in occasione del nostro esordio televisivo a livello nazionale.

Non perdete dunque la seconda puntata della nuova edizione di “Eccezionale veramente” condotta da Francesco Facchinetti, ideata da Diego Abatantuono che in compagnia a Selvaggia Lucarelli e Paolo Ruffini valuteranno con l’ausilio del “giudice speciale” l’esibizione televisiva che andrà in onda insieme ad altri artisti, venerdì 3 marzo dalle 21:10.