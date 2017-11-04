Pianoforte e basso elettrico nel jazz di Egidio Ventura e Frank Marino: martedì 7 novembre alle 22,30 al Caputost di Lamezia, con ingresso gratuito

Il duo costituito da Egidio Ventura al Pianoforte e Frank Marino al Basso elettico, è la storia del fortunatissimo incontro tra due personalità del jazz. Una sorta di “alternative version” di quelle proposte da diversi fortunati progetti alle prese con gli standard più tradizionali della storia del jazz.

Il duo affronta il gioco con sorprendente semplicità, riuscendo perfettamente a trasmettere il sentimento che guida questa straordinaria musica.

L’incontro tra il piano di Ventura e il basso di Marino

L’incontro tra questi due musicisti è l’incontro tra il piano funambolico di Ventura e il Groove Bassistico di Frank Marino, che ha riveduto e corretto secondo i suoi parametri personali in molti progetti solistici pubblicati negli ultimi anni.

Due artisti davvero onnivori nella più classica accezione del termine. Molti parlano di questo duo quale un piccolo capolavoro di stile, un progetto di vasti orizzonti, di quelli che ti rimettono in pace con il mondo. Egidio Ventura è noto per le sue visionarie rivisitazioni di repertori jazz, in grado di confrontare musicalità diverse, dalla tradizione classica europea al jazz, al rock, qualificandosi come uno degli architetti più intelligenti e sensibili della musica d’oggi.

Non sorprende, dunque, l’incontro con Frank Marino, riconosciuto quale un musicista altrettanto attento ai diversi suoni del contemporaneo. I due musicisti si sono conosciuti nell’ambito del Conservatorio di Musica Tchaikovsky dove sono Docenti nel Dipartimento Universitario di Musica Jazz. In questo nuovissimo approccio in duo, Egidio Ventura rivela il suo rapporto enciclopedico con la tradizione jazz, fatto di versatilità, e di grande rispetto riguardo la musica Nera.

Il concerto del 7 novembre al Caputost

Il concerto del Duo è fissato per giorno martedì 7 novembre presso il Jazz club lametino Caputost, alle ore 22,30 con ingresso gratuito. Info prenotazioni 389.4676803.