E’ Giada Tropea Miss Mondo Calabria 2016 – FOTO

Giada Tropea, 16 anni di Lamezia Terme, vince la finale di Rizziconi e vola con altre sei ragazze alla selezione nazionale di Miss Mondo Italia

Dieci bellissime calabresi rappresenteranno la nostra regione e si contenderanno tra un mese il titolo di Miss Mondo Italia.

A vincere la fascia di Miss Mondo Calabria, nella finale di ieri sera a Rizziconi, è stata Giada Tropea, 16 anni di Lamezia Terme, già premiata nella stessa serata con il titolo di Miss Porto degli Ulivi.

Le finaliste verso Gallipoli

Assieme a lei, hanno conquistato il biglietto per Gallipoli altre sei ragazze: Alessi Tripodi, seconda classificata, Maria Bentivoglio, terza classificata e a seguire Elena Barrile, Arianna Gramuglia, Tiziana Casile e Federica Provino.

Questo il verdetto della giuria di professionisti, presieduta da Alessandro Caiuli, direttore di fotografia con alle spalle una solida esperienza nella cinematografia internazionale.

Con lui giornalisti, esperti di moda ed esponenti del mondo dell’imprenditoria locale.

Emili Basile, Marika Simone e Desireé De Luca, invece, erano già state individuate come prefinaliste la gara nazionale nelle precedenti competizioni e nella serata di ieri concorrevano esclusivamente per la fascia di miss regionale.

Successo anche per la manifestazione condotta da Luca Abete, inviato di punta di “Striscia la notizia”.

Uno spettacolo allietato anche dalla presenza de “I Bruttos” trio di comici siciliani, già finalisti di Italia’s Got Talent.

La kermesse Miss Mondo Calabria, gestita in via esclusiva, anche per la Sicilia da Mario Vitolo e Valeria Pellegrino, punta anche alla valorizzazione del territorio dando spazio, nelle iniziative ad essa correlate. alla sponsorizzazione del paesaggio e dei beni artistici della nostra Calabria.

La sfida continua in Puglia

Adesso la sfida continua in Puglia dove le ragazze sono attese per le preselezioni nazionali che si svolgeranno dal 28 al 31 maggio.

Da questo ulteriore passaggio, usciranno le prescelte che concorreranno per il titolo di Miss Mondo Italia, nella finalissima nazionale di giorno 11 giugno a Gallipoli.