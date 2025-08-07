Le eccellenze cittadine dello sport ancora premiate a Palazzo San Giorgio

Sono stati moltissimi gli atleti reggini, di molteplici discipline, già ospitati e premiati in questi ultimi mesi: non un gesto meramente simbolico ma un riconoscimento fattivo dell’impegno di singoli, associazioni e società per gli sforzi profusi ed i risultati ottenuti a livelli spesso altissimi.

La consueta cerimonia della consegna degli attestati è avvenuta, di fronte ad una sala gremita, in presenza del consigliere delegato allo Sport- Giovanni Latella, del consigliere Pino Cuzzocrea e dell’assessore alla Programmazione Carmelo Romeo.

Questa ultima cerimonia è stata l’occasione per premiare figure (alcune giovanissime) del basket, del nuoto e del calcio da tavolo ( Subbuteo).

Ecco i premiati per discipilina:

Marco Averna, campione italiano Under 12 di Subbuteo, esempio di dedizione e talento precoce.

Italica Sport, società attiva nel nuoto (in quello artistico in particolare), per la sua rilevante e prestigiosa attività;

Ilaria Ottomani e Anna Elena Saveria De Marco, giovanissime atlete dell’ Italica Sport per gli eccellenti risultati ottenuti.

La Coach Cettina Luppino, figura storica del basket reggino (ma non solo), protagonista della promozione della GS Olympia dalla Serie A2 alla Serie A1 femminile; Francesca Cuzzocrea, giovane cestista della GS Olympia simbolo di grinta e determinazione (distintasi per aver messo a segno la media di 25 punti a partita).

Il consigliere Giovanni Latella, portando i saluti del Sindaco e dell’Amministrazione, ha voluto evidenziare l’impegno del Comune nella valorizzazione di qualsiasi sport; a prescindere dalla sua popolarità: riconoscendo ad ogni disciplina pari dignità e valore. “Premiamo oggi atleti e soggetti di discipline molto diverse tra loro ma va ribadito che, per questa amministrazione, nessuno sport è minore – ha dichiarato Latella- e va supportato quindi ogni sforzo autentico di tutti gli sportivi impegnati a veicolare i valori di inclusione, rispetto, spirito di squadra; nel segno della crescita positiva dei giovani e e quindi della nostra comunità”.

Latella ha anche ricordato gli sforzi economici e le importanti risorse impegnate per le strutture sportive cittadine; proprio per consentire lo svolgimento delle varie attività in ambienti belli, idonei e sicuri.

Il consigliere Pino Cuzzocrea, premiando la storica figura dello sport reggino Cettina Luppino, ne ha voluto evidenziare le qualità umane oltre che sportive: “Cettina Luppino è una campionessa in campo e nella vita – ha dichiarato il consigliere- ed oggi continua ancora a trasmettere alle sue ragazze gli stessi valori: umanità, passione, grinta e dedizione”.

A chiudere la cerimonia è stato l’assessore Carmelo Romeo; con un ringraziamento alla sala gremita da atleti, familiari e rappresentanti di associazioni o società sportive: “Un grazie a ragazzi, famiglie, società ed allenatori per ciò che fanno ogni giorno; ve lo dobbiamo perchè lo sport è veicolo di un valore importante che non va perso: la nostra società ha necessità di avere ragazzi impegnati che ogni giorno abbiano degli obiettivi e possano stare insieme facendo crescere quel sentimento di comunità che costituisce elemento fondamentale per uno sviluppo sano e civile”.