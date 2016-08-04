City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Ecco la data dello spettacolo ‘Quindicimila’ di chiusura della rassegna ‘Magaria 2016’

Rinviato il 26 luglio per il maltempo, lo spettacolo sulle raccoglitrici di olive va in scena sabato 6 agosto alle 21 al Parco Ecolandia

04 Agosto 2016 - 10:30 | di Vincenzo Comi

Renata Falcone in Quindicimila, spettacolo di chiusura di Magarìa 2016

Si recupererà sabato 6 agosto alle 21.00 lo spettacolo di chiusura della rassegna “Magarìa. Il teatro al Parco” organizzata da SpazioTeatro al Parco Ecolandia.
“Quindicimila”, scritto e interpretato da Renata Falcone, era stato rinviato il 26 luglio per le avverse condizioni meteo.

L’attrice reggina, che proprio con lo spettacolo “Quindicimila” è stata selezionata lo scorso anno al Premio Scenario, porta in scena le vicende delle raccoglitrici di olive della provincia di Reggio Calabria: lavoratrici, mamme, mogli, “massa d’urto” che si è dimostrata decisiva, anche per gli uomini, nelle lotte sindacali degli anni ’50.
Lo spettacolo chiude il trittico di SpazioTeatro a Ecolandia che, iniziato con il saggio degli allievi del Laboratorio dell’Attore e, passando per “Un altro metro ancora” di Colica e Tramontana, giunge alla performance di Ranata Falcone, fra teatro e documento, un’intensa prova d’attrice.

LINK ALLA SCHEDA DELLO SPETTACOLO

Tutte le info sul sito www.spazioteatro.net
email: info@spazioteatro.net
cel:339.3223262

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Parco EcolandiaSpazioteatroReggio Calabria Teatro
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?