Ecco la data dello spettacolo ‘Quindicimila’ di chiusura della rassegna ‘Magaria 2016’

Si recupererà sabato 6 agosto alle 21.00 lo spettacolo di chiusura della rassegna “Magarìa. Il teatro al Parco” organizzata da SpazioTeatro al Parco Ecolandia.

“Quindicimila”, scritto e interpretato da Renata Falcone, era stato rinviato il 26 luglio per le avverse condizioni meteo.

L’attrice reggina, che proprio con lo spettacolo “Quindicimila” è stata selezionata lo scorso anno al Premio Scenario, porta in scena le vicende delle raccoglitrici di olive della provincia di Reggio Calabria: lavoratrici, mamme, mogli, “massa d’urto” che si è dimostrata decisiva, anche per gli uomini, nelle lotte sindacali degli anni ’50.

Lo spettacolo chiude il trittico di SpazioTeatro a Ecolandia che, iniziato con il saggio degli allievi del Laboratorio dell’Attore e, passando per “Un altro metro ancora” di Colica e Tramontana, giunge alla performance di Ranata Falcone, fra teatro e documento, un’intensa prova d’attrice.

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