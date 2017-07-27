Presentata la prima edizione dello ScillaFilmFest al Castello Ruffo: tavola rotonda, masterclass, proiezioni e ospiti come Federico Moccia e Benedicta Boccoli

Si è svolta stamattina alle ore 10.00 presso la Sala Convegni del Castello Ruffo di Scilla la Conferenza Stampa per dare il via alla I edizione dello “ScillaFilmFest” , moderata dalla conduttrice delle tre serate Alessandra Giulivo. Hanno partecipato il Sindaco di Scilla Pasqualino Ciccone con Mimmo Porcino, organizzatore e presidente della Novastar Italia, il direttore Michele Geria e la moderatrice del workshop e della masterclass Antonella Postorino, anche regista e sceneggiatrice dello spot promozionale dell’evento “Scilla: mito contemporaneo” (link video), un omaggio allo ScillaFilmFest realizzato nell’ambito di un laboratorio sperimentale dal gruppo Xiphias allo scopo di esaltare la bellezza del territorio. Un saluto particolare è arrivato in video dalla madrina Manuela Metri che da domani sarà presente a questa kermesse dedicata al cinema e all’arte in generale.

Le parole del sindaco e degli organizzatori

Il Sindaco ha ribadito l’importanza della manifestazione per la crescita culturale della città e lo considera l’inizio di un percorso virtuoso che darà risultati eccellenti. Della stessa opinione l’organizzatore Mimmo Porcino e il direttore Michele Geria che, senza fini di lucro e supportati nella logistica dall’Amministrazione Comunale, hanno deciso di affrontare questa sfida per far risaltare bellezze troppo spesso dimenticate.

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Si inizierà il 28 luglio con una Tavola Rotonda su Cinema, Ambiente e Paesaggio: opportunità di sviluppo attraverso l’Audiovisivo, alla quale parteciperanno i Sindaci dei cinque comuni della Costa Viola. La prima serata sarà infatti dedicata al cinema della nostra regione con la presenza di attori e registi calabresi e la proiezione di film e cortometraggi girati sul territorio.

Ospiti il giovane regista Mario Vitale che presenterà uno dei suoi ultimi lavori il cortometraggio Fatima, il regista Salvatore Borrelli che presenterà il film “Capofamiglia” girato in parte in Calabria e il pioniere del Cinema Calabrese Paolo Pecora che farà rivivere vecchie emozioni col suo film “Faida” girato proprio a Scilla qualche anno fa.

Masterclass e ospiti del 29 e 30 luglio

La mattina del 29 luglio si prosegue con una Masterclass di recitazione a cura del regista Dimi de Delphes e a seguire la presentazione del libro “Ciao artista” di Fioretta Mari e Manuela Metri.

Ospite d’eccezione Federico Moccia, che alle 17.30 presenterà il suo nuovo libro “Tre volte te”. Il tutto avverrà all’interno del suggestivo Castello Ruffo.

Saranno presenti, inoltre, la Produttrice Paola Squitieri che presenzierà al “Tributo a Pasquale Squitieri” recentemente scomparso, con un suo film “Li chiamarono… i Briganti!”, l’attrice Benedicta Boccoli per il suo ultimo film da Protagonista “Ciao Brother” di Nicola Barnaba ed il regista Renato Pagliuso che presenterà il suo film “Racconto calabrese”.

Il 30 luglio al Castello Ruffo dalle 17.30 vi sarà una piece teatrale di Pierina Laganà “Due anime in un letto” subito dopo l’autore Mimmo Gangemi presenterà il libro “La signora di Ellis Island”.

Ospiti della serata conclusiva saranno il regista Tony D’Angelo che presenterà, alla presenza del Produttore Gianluca Curti, il suo film “Falchi”, proiettato dopo l’incontro.

Gli altri ospiti della kermesse

Presente anche il regista calabrese Mimmo Calopresti col suo film: “la felicità non costa niente” e Massimo Scaglione col suo ultimo film “Il mondo di mezzo” insieme all’attore protagonista Tony Sperandeo

Si chiude nella favolosa location del castello col Gran Galà assieme agli artisti presenti.