ELEMENTS, doppia personale di due artisti reggini alla Biblioteca De Nava

Gli artisti Negr Art (Eleonora M. Barbaro, pittrice e poetessa) e Alessandro Gallo (grafico e fotografo), dopo le esperienze espositive fuori città, e in seguito alle numerose collettive alle quali hanno preso parte nell’ultimo anno a Reggio Calabria, si propongono alla cittadinanza con una doppia personale che ha per tema i Quattro Elementi.

La mostra è stata immaginata come comunicazione aperta tra l’arte della pittura e quella della fotografia, interconnesse all’arte della parola, nell’ottica di affrontare una tematica che interessa l’Uomo dagli albori della civiltà: dai fenomeni immensi alle concatenazioni infinitesimali dei fatti naturali, gli Uomini hanno sempre cercato di cogliere il segreto del mondo al quale apparteniamo.

Affrontare questo tema è, nelle parole degli artisti ideatori della manifestazione, ”il tentativo di restituire un valore cosmico all’esistenza umana, non solo perché senza i quattro elementi non potremmo vivere, ma anche perché nelle grandi leggi della Natura l’Uomo riconosce se stesso e la sua ansia d’infinito”.

Quattordici opere tra pittura e fotografia

L’esposizione prevede quattordici opere pittoriche che dialogheranno con altrettante fotografie/elaborazioni grafiche; oggetti dipinti a mano; un libro d’artista.

Ci saranno anche due approfondimenti culturali, che consentiranno di scandagliare il tema della mostra sotto il profilo medico, quello letterario, quello filosofico e con un ulteriore confronto artistico.

Vernissage Giovedì 17 novembre 2016 alle ore 17:00 presso la Villetta “De Nava” (a fianco della Biblioteca Comunale).

La mostra sarà visitabile dal 18/11/2016 al 2/12/2016, rispettando i seguenti orari di apertura al pubblico:

Lunedì – Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30

Lunedì e Mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00

Ingresso Gratuito.

E’ possibile prenotare visite guidate gratuite per le scolaresche.

Info e contatti:

E-mail: embarbaro@virgilio.it

Cellulare: 334/ 21 41 346