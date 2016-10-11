City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Elena Vera Stella tra i protagonisti della New York International Bridal Week

Selezionata dall'Ice, la stilista di Lamezia ha presentato a Manhattan la nuova collezione cerimonia e sposa tra otto brand italiani

11 Ottobre 2016 - 17:44 | di Redazione

Abiti da sposa e da cerimonia, tendenze 2016, Fidapa Morgana: Elena Vera Stella a New York

Anche la stilista lametina Elena Vera Stella tra i protagonisti della New York International Bridal Week, evento internazionale dedicato al settore della moda sposa e degli abiti da cerimonia, che si è svolta dall’ 8 al 10 ottobre al Pier 94, prestigioso e funzionale centro eventi e fieristico di Manhattan, dedicato alla moda, all’arte e al design.

La selezione dell’Ice e le collezioni presentate

Selezionata dall’Ice (Istituto Nazionale per il Commercio Estero) e dalle Camere di Commercio, la stilista lametina è tra gli otto brand italiani che hanno partecipato alla manifestazione internazionale, insieme a operatori del settore da da tutto il mondo. All’interno dello spazio espositivo di Elena Vera Stella, la nuova collezione cerimonia – sposa della stilista lametina è stata presentata ai potenziali clienti del mercato internazionale e a giornalisti delle testate specializzate di vari Paesi nel corso di un’apposita conferenza stampa nella prima giornata della rassegna. Sabato si è svolta la sfilata a cui hanno partecipato tutti i brand presenti all’evento.

Capacità di coniugare artigianalità e innovazione, attenzione e cura del dettaglio, legame con la tradizione del territorio e respiro mondiale sono alcune delle caratteristiche della produzione della stilista lametina che hanno portato alla scelta di Elena Vera Stella tra i brand che hanno rappresentato l’Italia alla manifestazione newyorkese, che va ad aggiungersi alle tante partecipazioni nazionali e internazionali della Stella negli ultimi anni.

Le parole della stilista

“La partecipazione alla New York International Bridal Week, una delle fiere più importanti a livello internazionale nel settore della moda sposa e degli abiti da cerimonia, è motivo di soddisfazione non solo per me ma per la moda e il glamour calabrese, che ancora una volta dimostra di poter stare accanto a brand del panorama nazionale e internazionale distinguendosi per le proprie caratteristiche peculiari e la propria identità. Essere arrivati a New York a seguito di una selezione nazionale tra tanti operatori del settore, è la conferma che investire nella qualità e nello studio del dettaglio è ciò che fa la differenza e premia nel panorama della moda di oggi. Essere a New York è un riconoscimento che voglio dedicare a Lamezia, alla mia città, dove ha sede il mio show room e il mio temporary store, che vuole continuare ad essere un punto attrattivo per tutti coloro che vogliono investire energie, tempo e passione nella propria creatività”. dichiara Elena Vera Stella.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Moda
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?