Reggio, l’elenco delle zone a traffico limitato in centro città

L'elenco della strade chiuse al traffico per l'estate 2020

Il dibattito sui new jersey ha creato non poche tensioni fra imprenditori, forze dell’ordine e istituzioni di Reggio Calabria. La soluzione, come annunciato nei giorni precedenti, è stata la chiusura al traffico veicolare di alcune vie strategiche del centro cittadino.

Leggi anche

L’elenco delle vie interessate