Candidato sindaco a Reggio, tempo di scelte: nuovo tavolo del Csx. E Cannizzaro lancia una data…

Le lancette scorrono, il calendario evidenzia come febbraio è ormai dietro l’angolo. Le prossime elezioni comunali a Reggio Calabria si avvicinano in modo inesorabile, il tempo delle scelte per centrodestra e centrosinistra è arrivato. Non si potrà indugiare ulteriormente, c’è da scegliere il candidato sindaco da presentare alla città e far competere alle urne con gli altri candidati civici.

Leggi anche

Il quadro attuale è abbastanza chiaro e vede il dottor Eduardo Lamberti Castronuovo in campo con il Polo Civico, ad un passo dalla candidatura ufficiale in solitaria anche Saverio Pazzano ed Anna Nucera, entrambi poco interessati ad eventuali primarie di coalizione nel centrosinistra.

A tal proposito, il secondo tavolo di coalizione è stato fissato per oggi pomeriggio (secondo nel giro di 48 ore). Nelle scorse ore era trapelato un rinvio della riunione, slittamento invece relativo ad un evento per la locride, mentre è confermato l’appuntamento fissato per questo pomeriggio presso la federazione reggina del Pd.

Mimmo Battaglia, attuale sindaco f.f. del Comune di Reggio Calabria, il nome gradito da Giuseppe Falcomatà per scavalcare le primarie, non sembra però esserci (almeno ad oggi) convergenza di intenti nella coalizione rispetto a questa proposta.

Massimo Canale, Carmelo Versace e forse anche Giovanni Muraca i nomi in pole per le eventuali primarie, con il Pd che ancora non si è espresso chiaramente. Come già riportato nei giorni scorsi, una bozza di regolamento relative alle primarie è già stata prodotta, così come la possibile data del 22 febbraio quale appuntamento per indicare attraverso la votazione il candidato sindaco di centrosinistra.

Leggi anche

In attesa di capire le evoluzioni nel centrosinistra, anche il centrodestra si prepara alle scelte decisive. Nelle ultime settimane, non si sono registrati passi concreti o mosse all’interno della coalizione, a rompere il silenzio è arrivato un reel postato sui social due giorni fa dal leader reggino di coalizione, ovvero il deputato e coordinatore regionale di Forza Italia Francesco Cannizzaro.

“I temi sono quelli importanti per il nostro territorio, cioé sanità, lavoro e anche le periferie. Sempre con la testa e in cuore a Reggio e in Calabria. Segnatevi questa data, il 14 febbraio, e non prendete impegni”, le parole di Cannizzaro, con il deputato che ha lanciato l’amo senza offrire ulteriori indizi.

La data, la festa di tutti gli innamorati, potrebbe essere stata scelta non a caso. Ci sarà un evento in cui verrà presentato un ‘atto di amore’ per Reggio Calabria? Al momento, non ci sono rumors o indiscrezioni che consentono di capire se ci sarà l’indicazione del candidato sindaco di centrodestra, mentre potrebbe trattarsi di un evento dedicato a tematiche o proposte più legate nello specifico a Forza Italia, partito del coordinatore regionale Cannizzaro e del Presidente della Regione Roberto Occhiuto.

In mezzo ai dubbi attuali delle due coalizioni, c’è però una certezza: nelle prossime settimane, centrodestra e centrosinistra saranno chiamati ad ufficializzare i due candidati sindaco da proporre alle elezioni comunali reggine.