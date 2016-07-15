Elisa Zanette approda alla Golem Software Palmi

Elisa Zanette approda a Palmi. Il colpaccio della compagine guidata dal presidente Massimo Salvago è stato messo a segno strappando la schiacciatrice e opposto classe 1996 nativa di Vittorio Veneto, ad una agguerrita e serratissima concorrenza. Giovanissima ma già promettentissima Elisa Zanette si è messa in mostra sul palcoscenico nazionale della pallavolo già da alcuni anni facendo il suo esordio in serie A1 a soli 18 anni.

Le parole del direttore sportivo Cannatà

«Zanette – spiega il Ds Piero Cannatà – è uno dei migliori prodotti giovani nel circuito della serie A. Da qualche anno gli stavamo dietro, già da quando dal Volleyrò giustamente scelse di andare in A1 con Novara. Anche lo scorso anno abbiamo fatto un timido tentativo ma era già stata inserita nei quadri della Federazione con il Club Italia in A1 dove peraltro ha fatto molto bene. Puntiamo tantissimo su di lei, giovane e con tanta voglia di lavorare.

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Oltretutto ritrova l’allenatore che ne conosce a fondo le sue caratteristiche avendola avuta al Volleyrò Casaldepazzi. Dopo la Lestini e Vietti aggiungiamo un’altro tassello importante a quello che sarà il nostro roster che come più volte detto punterà su ragazze giovani, di qualità e già con esperienze fatte in serie A1 e A2. Con il presidente Salvago e con tutti gli altri dirigenti stiamo lavorando incessantemente per poter fare un’altro anno di serie A2 con piccole ambizioni come ovviamente deve essere. Chiaramente ci aspettiamo una grande adesione da parte dei palmesi alla campagna abbonamenti già partita lunedi. Voglio rinnovare un nostro motto che ci ha portato in serie A…”INSIEME SI VINCE”…».

La carriera di Elisa Zanette

La carriera di Elisa Zanette inizia nella stagione 2011-12 con il Volleyrò Casal de’ Pazzi, in serie B1: resta legata al club laziale per tre stagioni e al contempo inizia la sua avventura anche con le nazionali giovanili italiane con cui si aggiudica la medaglia d’argento al campionato europeo pre-juniores nel 2013.

Nella stagione 2014-15 esordisce nella pallavolo professionistica grazie all’ingaggio da parte dell’Agil Volley di Novara in Serie A1, con cui vince il suo primo trofeo, ossia la Coppa Italia 2014-15; con la nazionale juniores si aggiudica la medaglia di bronzo al campionato mondiale 2015. Nella stagione successiva resta nella stessa categoria giocando con la squadra federale del Club Italia in compagnie delle giovani atlete italiane di maggiore prospettive di cui Elisa fa parte a pieno titolo.

L’arrivo a Palmi e gli obiettivi

La Zanette arriva in terra calabra motivata a mille convinta dal progetto allestito dalla Golem Software Palmi che punta molto sulle linea verde in vista della prossima stagione di serie A2 e pronta a mettersi a disposizione della sapiente guida di coach Pasqualino Giangrossi.

Idee chiare per l’opposto veneto: «Sono contenta di poter affrontare la stagione 2016-17 con la Golem Palmi, una società che fin da subito ha mostrato molto interesse nei miei confronti e che con quest’ occasione mi darà la possibilità di rimettermi totalmente in gioco in questo campionato di A2.

Cercherò – ha proseguito la Zanette – di dare il massimo per raggiungere gli obiettivi sia personali che societari e, dopo l’ ultima esperienza U18 e di B1 a Roma, so con certezza che con il coach Giangrossi si può lavorare estremamente bene sia individualmente che di squadra. Non vedo l’ora di raggiungere la città di Palmi per incontrare e lavorare con lo staff e la squadra al completo, ma soprattutto mi piacerebbe conoscere fin dall’inizio la tifoseria; perché ci servirà tutto il sostegno possibile per poter affrontare al meglio questo campionato estremamente competitivo».