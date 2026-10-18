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Emergenza carburanti a Reggio, i dipendenti della Metro City: ‘Subito smart working’

Le richieste delle organizzazioni sindacali all'amministrazione comunale

18 Ottobre 2026 - 08:05 | Comunicato

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Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma CISL FP – Adolfo Romeo ed Elena Festa, UIL FPL – Dario Benincasa e  CSA RAL – Rosario Cilona, sulla grave situazione legata all’emergenza carburante e al blocco degli autotrasportatori.

CISL FP, UIL FPL e CSA RAL, a seguito delle gravi criticità emerse nelle ultime ore ed acquisite numerose segnalazioni dai dipendenti della Città Metropolitana di Rc chiedono a gran voce l’intervento dell’Amministrazione in funzione della continuità nell’erogazione dei servizi pubblici essenziali nonché a garanzia dei dipendenti.  

Alla base della protesta c’è la grave emergenza carburanti che sta stringendo nella morsa l’intero territorio provinciale e regionale. Tra il boom dei prezzi e lo sciopero dell’autotrasporto, le stazioni di servizio sono ormai letteralmente a secco. Un blocco dei rifornimenti che rischia di impedire ai lavoratori – soprattutto pendolari o residenti in aree non coperte dai mezzi pubblici – di raggiungere regolarmente il posto di lavoro.

L’esaurimento delle scorte di benzina e gasolio sta determinando il rischio concreto di un rallentamento delle attività operative dell’Ente, oltre a un ingiusto danno economico e personale a carico dei dipendenti.

 Per evitare il caos e garantire i servizi minimi ai cittadini, le sigle sindacali chiedono all’Amministrazione un tavolo di confronto immediato e l’attivazione di tre misure eccezionali, già utilizzate in passato durante altre emergenze:

Smart working d’emergenza: l’autorizzazione immediata al lavoro agile per tutte le mansioni compatibili, superando temporaneamente i limiti dei piani individuali per azzerare gli spostamenti.

Tolleranza sugli orari: l’introduzione di massima flessibilità per l’ingresso in ufficio, azzerando sanzioni o penalizzazioni per i ritardi legati ai disagi della viabilità o alla ricerca di carburante.

Presidi minimi in sede: una turnazione concordata per garantire la presenza fisica solo del personale strettamente indispensabile alla continuità dei servizi essenziali.

Si attendono ora le determinazioni dell’Amministrazione e un celere incontro per discutere quanto richiesto”.

 

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