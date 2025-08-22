Una notte di emozioni al Granillo: Reggio accoglie i campioni di Operazione Nostalgia

Il conto alla rovescia è partito: l'elenco dei grandi giocatori presenti e dei tanti ex Reggina

Il calcio che ha fatto sognare intere generazioni sta per tornare a Reggio Calabria. Sabato 6 settembre, alle ore 20.00 (con uno spettacolare preshow a partire dalle 19.00), lo stadio Oreste Granillo diventerà teatro di un evento che già profuma di magia: il Raduno di Operazione Nostalgia.

Un appuntamento che promette brividi e ricordi indelebili, con leggende assolute come Roberto Baggio, Francesco Totti, Nelson Dida, David Trezeguet e Mauro German Camoranesi pronte a regalare al pubblico grandissime emozioni.

Ma la serata avrà un sapore ancora più speciale per i tifosi amaranto: a scendere in campo saranno infatti anche tanti protagonisti che hanno scritto la storia della Reggina: Massimo Taibi, Bruno Cirillo, Ivan Franceschini, Jorge Vargas, Giandomenico Mesto, Dayo Oshadogan, Giacomo Tedesco, Franco Brienza, Ciccio Cozza, Nicola Amoruso, Rolando Bianchi ed Emiliano Bonazzoli idoli che hanno fatto battere il cuore di un’intera città.

L’attesa cresce di giorno in giorno e la vendita dei biglietti su TicketOne e presso la biglietteria BCenters di Reggio Calabria (via sbarre centrali 260/B) procede spedita. L’invito è chiaro: assicurarsi subito il proprio posto al Granillo per non perdersi una notte di pura emozione, dove il calcio torna ad essere festa, passione e memoria collettiva.

Il conto alla rovescia è partito: il 6 settembre, Reggio sarà capitale della nostalgia e del grande calcio.