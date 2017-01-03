Epifania: a Reggio Calabria prevista neve e temperature attorno allo 0

Freddo gelido e nevicate anche a bassa quota in Calabria per la Befana: le previsioni meteo per il giorno dell'Epifania

Si profila una Befana 2017 con la neve in Calabria!

In base alle previsioni meteo per la nostra regione relative al giorno dell’Epifania, infatti, sarebbe in arrivo il freddo gelido e nevicate anche a bassa quota e fin sulle spiagge.

L’abbassamento brusco delle temperature e i primi fiocchi potrebbero infatti arrivare già dalla notte tra giovedì 5 e venerdì 6 gennaio, con nevicate previste non soltanto in montagna e nell’entroterra, ma anche a bassa quota.

Le correnti gelide settentrionali insisteranno soprattutto nella giornata dell’Epifania e saranno accompagnate ancora da nevicate che interesseranno non solo le colline interne ma probabilmente anche molti tratti costieri della Calabria.

Questa vera e propria bufera imperverserà anche probabilmente nella giornata di sabato.

Siete pronti al grande freddo?