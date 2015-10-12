Esordio ok per la Vis: Basket Villa piegato 85-60

Al termine di un match senza storia la Vis Reggio Calabria doma il Basket Villa e incamera i primi 2 punti stagionali davanti al pubblico amico del Palabotteghelle. Fin dalle primissime battute i bianco/amaranto hanno fatto la voce grossa (13-1 il parziale iniziale), non consentendo mai ai villesi di rientrare in partita.

Fra i padroni di casa del duo D’Arrigo/Farina subito devastante Warwick, top scorer del match con 24 punti. Bene anche i nuovi Costantino e Arillotta, entrambi a referto con 18 punti a testa, e capitan Stracuzzi, sempre mortifero dalla lunga distanza e quasi infallibile dalla lunetta. Benissimo anche il baby Franzò, con 7 punti e tanti rimbalzi sotto le plance.

Gli ospiti, nonostante quattro uomini in doppia cifra, poco hanno potuto al cospetto di una Vis ancora in ritardo di preparazione (solo da una settimana il roster si sta allenando al completo) ma destinata a crescere partita dopo partita. Martedì intanto arriverà il transfert dagli States e anche il neo arrivato Reggie Spencer potrà essere aggregato alla squadra ed esordire a Crotone sabato prossimo.

Questo il tabellino della gara:

Vis Reggio Calabria – Basket Villa 85-60

(26-13, 50-35, 67-50)

Vis Reggio Calabria: Stracuzzi 16, Warwick 24, Lobasso 2, Costantino 18, Arillotta 18, Cedro, Gerardis, Franzò 7. Allenatori: D’Arrigo e Farina.

Basket Villa: Meduri 13, Barreca 10, Cotroneo 10, Costabile 15, Miloro 4, Vinci, Versace 2, Abruzzini 4, Cernescu, Laganà, Rappocciolo 2. Allenatore: Nusco.

Arbitri: Travia di Reggio Calabria e Cozzoli di Catanzaro.

UFFICIO STAMPA VIS 12/10/2015