Esordio vincente per le ragazze del Ct Polimeni

Con un roboante successo per 4-0 contro il Ct Ostuni la squadra femminile del Circolo Tennis “Rocco Polimeni” debutta nel migliore dei modi nella serie B del campionato affiliati Fit a squadre.

Troppo netta la superiorità delle tenniste di casa (guidate in panchina dal direttore sportivo Emilio Cozzupoli), capaci di non concedere neppure un set alle avversarie.

Il primo punto lo ha portato Anna Maria Mangano, che ha dominato Rossella Ostuni in due rapidi set, irretendola con le sue continue variazioni di rovescio.

Il 2-0 lo ha conquistato Irene Lavino, che ha sofferto solo nelle fasi iniziali del primo set contro la pari classifica Carrozzo, per poi dilagare nella seconda frazione col suo dritto incontenibile.

Tutto facile anche per la numero uno Lara Meccico contro la Struzzolino. Si è giocato fino al 5 pari del primo set: poi la Meccico ha preso il largo e ha portato a casa il punto decisivo.

A risultato ormai acquisito, la coppia Meccico/Lavino non ha concesso sconti, imponendosi con estrema facilità sulla coppia brindisina, costretta al ritiro ad inizio secondo set.

Questi, nel dettaglio, i risultati:

CT POLIMENI-CT OSTUNI 4-O

Mangano b. Ostuni 6/0 6/1

Lavino b. Carrozzo 6/4 6/0

Meccico b. Struzzolino 7/5 6/1

Meccico/Lavino b. Struzzolino/Ostuni 6/3 3/1 rit.

Domenica prossima le ragazze del presidente Postorino saranno impegnate in trasferta a Siena.