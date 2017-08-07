Il nuovo tour di Mimmo Cavallaro farà tappa domani sera, lunedì 7 agosto, alle ore 22,00 a S.Roberto, località collinare a pochi Km da Reggio Calabria. L’occasione è ideale per trascorrere una serata all’insegna della buona musica, piacevolmente sottolineata dal clima più fresco, tipico della zona.

Durante il concerto verranno eseguiti, tra gli altri, alcuni brani in anteprima della nuova produzione discografica di Mimmo Cavallaro, dal titolo “Calanchi“, un lavoro di grande spessore culturale e musicale che verrà presentato ufficialmente nel mese di ottobre.

Ci auguriamo, che la commissione del comitato Feste Mariane a Reggio, accolga la proposta di apertura delle Festività, che avranno luogo il prossimo Settembre, con il concerto di Mimmo Cavallaro “EUROPACHEDANZA da Reggio a Lisbona” e che, dato l’affetto, ricambiato, che lega Mimmo Cavallaro alla città di Reggio Calabria, l’Amministrazione Comunale valuti la possibilità di insignirlo presto del Sangiorgino D’oro.

Un riconoscimento cui anche la nostra Associazione aspira, per il grande amore e passione che dedica al territorio, sottolineata dal fatto che la Stazione FS di S.Caterina, sede operativa dell’associazione, è una splendida realtà che gode tanti consensi a livello regionale e nazionale, di cui RFI va fiera indicandola come modello culturale da imitare.

Marco Mauro

Vicepresidente Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato