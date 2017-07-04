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Europei giovanili di tuffi: il bronzo va a un Calabrese

Terza medaglia azzurra agli europei giovanili di Bergen: Francesco Porco sale sul podio nel trampolino da 3 metri, migliorando il piazzamento delle qualificazioni

04 Luglio 2017 - 16:21 | di Eva Curatola

Francesco Porco, bronzo nel trampolino da 3 metri agli europei giovanili di tuffi

Francesco Porco è terzo nella finale del trampolino da 3 metri ragazzi. Nelle qualificazioni era arrivato ottavo.

“Terza medaglia azzurra agli europei giovanili di tuffi, a Bergen. Francesco Porco è terzo nella finale del trampolino da 3 metri ragazzi A, con 556,35 punti. L’atleta della Cosenza Nuoto, allenato da Lyubov Barsukova, si migliora di 67,6 punti rispetto al preliminare (dov’era ottavo con 488,75) e conquista il bronzo battendo i tedeschi Lou Massenberg (540,80) e Patrick Kreisel (527,90) e lasciandosi alle spelle il russo Maksim Lebedev (525,20)”

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