È in chiusura (1 marzo) il bando per le iscrizioni la 4° edizione del Corso e workshop in Europrogettazione avanzato di 32 o 80 ore +stage dell’ Università “Mediterranea” di R.C (scadenza bando 1 marzo) diretto dalla Prof. Michela Mantovani (docente di riferimento avv. Giuliana Barberi).

Il corso è unico in Italia in quanto la frequenza al corso di 80 ore è considerata titolo valido per l’ammissione a socio ASSOEURO (prima associazione italiana di tutela degli europrogettisti).

Il corso che si struttura in un modulo base sulla Guida ai fondi orientamento all’attività professionale di europrogettazione e introduzione ai fondi europei diretti e indiretti ed in vari altri moduli studiati per le reali esigenze di chi lavora in Calabria.

L’agroalimentare bio e l’accordo con gli agronomi

Il direttore del corso crede nelle eccezionali qualità dei prodotti enogastronomici bio calabresi che però ancora faticano nella trasformazione e nella commercializzazione perché un kg di clementini vengono venduti sulla piana di Gioia Tauro a € 0,35 il kg e nei supermercati delle grandi città a € 3,50 il kg. Ed è per contrastare questo depauperamento delle persone e del territorio che è stato firmato un accordo tra il corso e l’ordine degli agronomi nella figura del suo Presidente Francesca Giuffrè sia per il riconoscimento di crediti per la formazione continua (4 e 8), che per agevolazioni economiche con sconto del 20% agli associati che si iscriveranno al corso.

La presidente ha inoltre specificato l’importanza del corso per i suoi associati proprio per le importanti opportunità che i settori agricoli ed agroindustriali hanno con i P.S.R. Il modulo: Predisposizione di un business plan per le imprese agricole e agroindustriali che presentano richieste di finanziamento a valere su Programma di sviluppo rural (PSR) attraverso l’utilizzo dell’ applicativo web based dedicati + esercitazione pratica prevede lezioni di un esperto internazionale di progetti di ecosystem services ossia tutti i benefit per gli esseri umani traggono da un uso sostenibile dell’ecosistema.

Ad esempio la cattura della C02 oppure le detossificazione delle acque ecc. Tutti questi processi di cui l’ecosistema beneficia hanno anche un valore intrinseco, che va aggiunto ovviamente al valore della coltura.

L’esperto darà così spunti internazionali ai partecipanti che potranno utilizzarli per il loro project work inerenti bandi in essere per essere poi effettivamente presentati per essere finanziati anche in partnership con l’università per spin off o start up.

I fondi regionali e i finanziamenti diretti: gli esperti

A seguire i partecipanti per i fondi regionali sarà il dott. Antonio Mazzei Project manager di Fincalabra (finanziaria della regione Calabria), mentre per i finanziamenti diretti sarà un progettista esperto nei programmi Horizon 2020.

L’azienda sperimentale sarà l’azienda agricola Barone Macrì che ha finanziato una borsa di studio al corso. Altra borsa di studio è stata donata Fondazione fratelli Calandruccio di Villa San Giovanni. L’azienda Fattoria della piana, ospiterà stagisti del corso con l’intento di selezionare i più meritevoli per assunzioni aziendali (alla firma).

La collaborazione con il Dipartimento di Agraria

Il modulo prevede anche la collaborazione con il Dipartimento di agraria nella figura del prof. Marco Poiana esperto valutatore di prodotti tipici che già collabora con la prof. Mantovani per il settore oleario. Prodotto di punta dell’ agroindustria che verrà focalizzato nella giornata di studio: Modelli sostenibili e nuove tecnologie per la valorizzazione delle olive e dell’ olio extra vergine di oliva prodotto in Calabria che si terrà il 1 marzo dalle ore 9 presso il Dipartimento di Agraria.

Il corso oltre il settore agricolo prevede moduli relativi a

Turismo, beni culturali, audiovisivo sviluppo del territorio e delle persone Fondi nazionali e Programmi Europei per le Aziende, la PA e gli Enti no-Profit. beni confiscati sostegno alle P.A.

Un corso universitario non poteva avere più partecipazione e consenso da parte delle istituzioni e privati in cui tutti i partner erano d’accordo delle eccezionali opportunità che il corso offre per lo sviluppo territoriale.

Convenzioni e partner del corso

Sono state firmate convenzioni per agevolazioni economiche del 20% per i partner del corso. All’ Agevolazione hanno aderito i partner: Prefettura, Comune di Reggio Calabria, Confindustria, Confprofessioni Calabria, Fincalabra, Ordine degli Architetti, Ordine degli avvocati, Ordine dei dottori Agronomi, Cisme, Etass, ANF, Comitato Calabria Cinetourism.

Gli altri Partner del corso: Consiglio Regionale della Calabria, Città Metropolitana di R.C, Camera di Commercio di R.C, Ordine dei dottori Commercialisti. Il Corso è stato istituito dal Dipartimento di eccellenza di Giurisprudenza ed Economia, il CAT-LAB, (il Laboratorio universitario di economia e management delle risorse culturali, ambientali e turistiche) della stessa università “Mediterranea” e dall’ associazione Quality life management.