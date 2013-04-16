Fabio Nirta e il Remix Virale di “Get Lucky”

Scopri come Fabio Nirta, DJ di Cosenza, ha creato un remix virale del famoso brano 'Get Lucky' dei Daft Punk, ingannando il web e generando un'ondata globale di interesse

La Genialità di Fabio Nirta

Fabio Nirta, noto DJ di Cosenza, è diventato un fenomeno globale grazie alla sua abile manipolazione del brano “Get Lucky” dei Daft Punk. Utilizzando frammenti diffusi in precedenza dalla band stessa, Nirta ha assemblato una versione del brano che molti hanno creduto fosse l’originale.

Questa operazione di “taglia e cuci”, come la descrive lo stesso Nirta, ha ingannato ascoltatori e professionisti del settore, facendo circolare il brano come se fosse il lancio ufficiale dei Daft Punk.

Il Brano Conquista il Web

Dopo aver caricato il remix su piattaforme come YouTube e Sendspace, e averlo rimosso dopo poche ore, il brano ha iniziato a circolare virilmente. Siti musicali internazionali e stazioni radio hanno iniziato a diffondere il remix credendolo l’ultimo singolo dei Daft Punk, dimostrando l’impatto del DJ sul panorama musicale mondiale.

Tuttavia, la verità è stata presto scoperta: il brano era un fake creato ad arte da Fabio Nirta, non un’uscita ufficiale dei Daft Punk. Questo ha portato a una maggiore attenzione sulle capacità creative di Nirta e ha aumentato l’attesa per il vero singolo dei Daft Punk.