Fabio Nirta e il Remix Virale di “Get Lucky”
Scopri come Fabio Nirta, DJ di Cosenza, ha creato un remix virale del famoso brano 'Get Lucky' dei Daft Punk, ingannando il web e generando un'ondata globale di interesse
16 Aprile 2013 - 17:59 | Laura Maria Tavella
La Genialità di Fabio Nirta
Questa operazione di “taglia e cuci”, come la descrive lo stesso Nirta, ha ingannato ascoltatori e professionisti del settore, facendo circolare il brano come se fosse il lancio ufficiale dei Daft Punk.
Il Brano Conquista il Web
Dopo aver caricato il remix su piattaforme come YouTube e Sendspace, e averlo rimosso dopo poche ore, il brano ha iniziato a circolare virilmente. Siti musicali internazionali e stazioni radio hanno iniziato a diffondere il remix credendolo l’ultimo singolo dei Daft Punk, dimostrando l’impatto del DJ sul panorama musicale mondiale.
Tuttavia, la verità è stata presto scoperta: il brano era un fake creato ad arte da Fabio Nirta, non un’uscita ufficiale dei Daft Punk. Questo ha portato a una maggiore attenzione sulle capacità creative di Nirta e ha aumentato l’attesa per il vero singolo dei Daft Punk.
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