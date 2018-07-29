Penelope con Teresa Timpano e la prima nazionale di Arundo Donax: la serata del FACE Festival 2018 al Forte Gullì di Ecolandia, tra teatro, musica e danza

Questa sera ad Ecolandia al Terrazzo Sud Forte Gullì sarà possibile assistere allo spettacolo “Penelope” alle ore 19.00 (con due repliche alle 20.00 e alle 21.00) con Teresa Timpano, musiche originali del poliedrico artista- cantastori Mario Incudine e regia di Matteo Tarasco; primo e unico regista italiano nominato Membro del Lincoln center theatre directors lab (New York City). Lo spettacolo fa parte della collaborazione con il Festival Miti Contemporanei.

Il ticket di ingresso per questa performance è di €2 con obbligo di prenotazione (e-mail: info@scenanuda.it)

Penelope è un poema erotico e disperato, che espone con lucida follia e altissimo linguaggio le pene di un amor ritrovato, ma invivibile. Uno struggente grido di estasi erotica, che si trasforma in agonia.

Il programma di oggi a Forte Gullì

Nel programma odierno del FACE Festival 2018, ad ingresso gratuito, alle 21.00 nella piazza d’armi di Forte Gullì il Gioco/spettacolo del RIZIKU con Kalura Meridionalismo Performance che trasforma lo spazio urbano in un grande iperteso dove il fruitore può toccare, giocare, interagire o semplicemente lasciarsi guidare dallo spettacolo del cuntista.

Alle 22.00 Prima Nazionale produzione LYRIKS, lo spettacolo “Arundo Donax” con il musicista polistrumentista Mimmo Morello e coreografia e danza di Alessandra Mariano. Regia, allestimento e video di Nino Cannatà.

Il significato di Arundo Donax

Arundo donax nome scientifico della canna comune, cresce spontanea e rigogliosa nei nostri territori ed era presente, fino a qualche decennio fa, in ogni momento della vita, ordinario e extra-ordinario, durante la festa, il rito religioso, la musica, il gioco, il lavoro, il racconto.

Per “mettere in scena” questa particolare idea si è scelta di più linguaggi artistici. Con una residenza teatrale, anche attraverso i laboratori “Suoni di canna” e “Sculture di canna”, è stato prodotto uno spettacolo originale dove la canna è l’elemento fusionale tra le varie forme d’arte, la musica, la danza, il mimo corporeo e la video scenografia.