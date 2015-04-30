City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Fajar: la Calabria in bicicletta‏ – VIDEO

Regista indonesiano, ha scelto di studiare Turismo all'Unical: nei suoi video il campus e il territorio visti dalla bicicletta, che hanno ispirato altri studenti stranieri

30 Aprile 2015 - 11:09 | di Vincenzo Comi

Fajar, studente indonesiano dell'Unical, protagonista del video sulla Calabria in bicicletta

 

di Alessandro Sica – Fajar viene dall’Indonesia, è un regista laureato in cinema nel suo paese.

Prima di venire in Calabria lavorava come Direttore di Programmazione di Kompas TV a Jakarta.

E’ arrivato all’Università della Calabria con l’intenzione di studiare la Laurea Magistrale in Linguaggio dello Spettacolo, Cinema e Media (DAMS), ma seguire i corsi in lingua italiana per lui all’inizio era molto difficile e ha deciso di trasferirsi alla Laurea in Turismo, dove si possono fare gli esami in inglese.

Questo è uno dei tanti video fatti da lui, tutti molto belli, che raccontano il campus e il territorio che lo circonda.

E’ stato proprio questo video ad ispirare altri studenti internazionali (come loro stessi hanno raccontato) e a spingerli a scegliere l’UNICAL e la Calabria come destino.

Se solo le biciclette pubbliche universitarie fossero più disponibili e facile da ottenere in prestito sarebbe più bello.

Per noi, studenti internazionali, e`una gran cosa poter spostarci in bicicletta, tutto sembra più vicino ed il paesaggio intorno a noi diventa più emozionante su due ruote, l’esperienza si trasforma e i nostri ricordi in movimento li portiamo con noi dovunque andiamo.

Buona visione e buona pedalata con Fajar e gli altri studenti indonesiani.

 

QUI IL VIDEO:  https://www.youtube.com/watch?v=KD0NGmO0h4Q

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Università della Calabria Università
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?