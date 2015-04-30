Fajar: la Calabria in bicicletta‏ – VIDEO

Regista indonesiano, ha scelto di studiare Turismo all'Unical: nei suoi video il campus e il territorio visti dalla bicicletta, che hanno ispirato altri studenti stranieri

di Alessandro Sica – Fajar viene dall’Indonesia, è un regista laureato in cinema nel suo paese.

Prima di venire in Calabria lavorava come Direttore di Programmazione di Kompas TV a Jakarta.

E’ arrivato all’Università della Calabria con l’intenzione di studiare la Laurea Magistrale in Linguaggio dello Spettacolo, Cinema e Media (DAMS), ma seguire i corsi in lingua italiana per lui all’inizio era molto difficile e ha deciso di trasferirsi alla Laurea in Turismo, dove si possono fare gli esami in inglese.

Questo è uno dei tanti video fatti da lui, tutti molto belli, che raccontano il campus e il territorio che lo circonda.

E’ stato proprio questo video ad ispirare altri studenti internazionali (come loro stessi hanno raccontato) e a spingerli a scegliere l’UNICAL e la Calabria come destino.

Se solo le biciclette pubbliche universitarie fossero più disponibili e facile da ottenere in prestito sarebbe più bello.

Per noi, studenti internazionali, e`una gran cosa poter spostarci in bicicletta, tutto sembra più vicino ed il paesaggio intorno a noi diventa più emozionante su due ruote, l’esperienza si trasforma e i nostri ricordi in movimento li portiamo con noi dovunque andiamo.

Buona visione e buona pedalata con Fajar e gli altri studenti indonesiani.

QUI IL VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=KD0NGmO0h4Q