Falcomatà al conferimento della Laurea Honoris Causa al Professor Riccardi

«Il Mediterraneo deve tornare ad essere un luogo di unione e di dialogo, nel rispetto della diversità, nella cooperazione reciproca, nella capacità di valorizzare il confronto tra popoli diversi, eppure legati da una storia di scambio e di incontro e da un futuro che va progettato insieme. La Città di Reggio Calabria ed in generale il Meridione d’Italia, per la stessa genetica che li caratterizza, quali naturali crocevia culturali e commerciali tra i popoli del Mediterraneo, possono e devono giocare un ruolo fondamentale in questo processo». È quanto dichiara il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà a margine della cerimonia di conferimento della Laurea Honoris Causa, da parte dell’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, al Professore Andrea Riccardi, Fondatore della Comunità di Sant’Egidio, Presidente della Società Dante Alighieri e già Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione.

«Ringrazio il Professor Riccardi per la straordinaria lectio magistralis tenuta questa mattina al Teatro Cilea di Reggio Calabria in occasione della cerimonia di solenne inaugurazione dell’anno accademico dell’Università per Stranieri Dante Alighieri – ha aggiunto il sindaco Falcomatà – la sua presenza in Città offre una qualificata chiave di lettura, corroborata dal magistrale intervento del Ministro dell’Interno Marco Minniti, sul tema della cooperazione internazionale nel contesto mediterraneo ed europeo, consegnandoci l’opportunità di ribadire il ruolo fondamentale che la politica deve assumere nella gestione dei flussi demografici che vanno considerati come un elemento strutturale del nostro tempo».