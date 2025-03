Il sindaco Falcomatà: ‘Congratulazioni a Tramontana, guida autorevole per le imprese reggine’

“Esprimo le mie più sincere congratulazioni al Presidente Ninni Tramontana per la sua rielezione alla presidenza della Camera di Commercio di Reggio Calabria. Un riconoscimento meritato per il lavoro svolto in questi anni, con competenza e dedizione, a sostegno del tessuto economico e imprenditoriale della nostra città e dell’intero territorio metropolitano”.

È quanto afferma in una nota il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, commentando l’esito della prima seduta del nuovo Consiglio camerale, che ha rieletto per acclamazione Antonino Tramontana alla guida della Camera di Commercio.

La Camera di Commercio come partner istituzionale strategico

“In un momento storico complesso come quello che abbiamo vissuto in questi anni – ha dichiarato Falcomatà – la Camera di Commercio reggina ha rappresentato un interlocutore autorevole ed attento per le istituzioni territoriali, punto di riferimento fondamentale per il tessuto imprenditoriale reggino”.

Tra le iniziative condivise ricordate dal sindaco:

il Festival Bergarè,

il rilancio della Stazione sperimentale delle Essenze,

la valorizzazione dell’Orto Botanico di Viale Calabria.

“Capitale della Cultura, esperienza di sinergia e visione comune”

Falcomatà ha anche sottolineato la proficua collaborazione sviluppata in occasione della candidatura a Capitale Italiana della Cultura, un percorso che ha unito istituzioni e associazioni territoriali in una visione sinergica, capace di generare valore e visibilità per l’intero comprensorio metropolitano.

“Con Tramontana avanti su legalità, innovazione e crescita”

“Sono certo – conclude il sindaco – che con la guida rinnovata del Presidente Tramontana, la Camera continuerà a supportare le imprese, promuovendo competitività, innovazione e legalità, con una particolare attenzione ai giovani, sempre più protagonisti della nostra crescita economica e culturale.”