Di seguito il testo della lettera aperta del Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà:

“Cari concittadini, in questi giorni il mondo è sconvolto, per l’ennesima volta, da attentati terroristici che minacciano la nostra società e provano a costringere gli individui di ogni angolo della terra a vivere nel terrore che possa succedere, da un momento all’altro, qualcosa.

Le istituzioni, in questa epoca storica, hanno un compito rivoluzionario: liberare i popoli dalla paura.

Anche a Reggio Calabria lo stiamo facendo, adeguandoci nell’immediato a quelle che sono le nuove misure di sicurezza previste nei luoghi di maggiore afflusso di cittadini e turisti ma provando, altresì, a fare qualcosa in più da subito.

L’invito di Boeri: combattere la paura con la bellezza

Ecco perché è da accogliere positivamente l’invito rivolto ai sindaci italiani da parte dell’architetto Boeri: combattere la paura con la bellezza. Possiamo farlo, dobbiamo farlo, valorizzando non solo la bellezza in quanto tale, bensì la bellezza unica e inimitabile dei tesori della nostra terra.

Collocare vasi di diverse dimensioni agli ingressi di piazze, viali e spazi pubblici è un’idea da cogliere al volo. Piantarci alberi di bergamotto significa dare un valore aggiunto a questa idea.

L’altezza tra i tre e i quattro metri, infatti, ben risponde alle esigenze di sicurezza e se, come dice il prof. Boeri, le foglie sono utili per assorbire “i veleni dell’area urbana”, il profumo unico delle foglie di bergamotto completerà l’opera.

Il bergamotto come simbolo della città

Il frutto, d’altra parte, è come il nostro popolo, ruvido all’esterno e aspro al primo impatto, ma estremamente generoso. Fiorisce a marzo e annuncia la primavera, una stagione che ognuno di noi, per diversi motivi, custodisce nell’anima.

Per tutti questi motivi faccio mio quest’appello alla vita e invito tutti coloro che hanno il dovere di salvaguardare la bellezza e allontanare la paura a fare la propria parte: designer, architetti, studenti, artisti, associazioni, è il momento di rispondere, attraverso il vostro genio, a questa chiamata alle arTi per una città che sia sicura ma anche bella”.