Falcomatà: ‘Caro Gennaro, noi siamo pronti. Ti aspettiamo. La Federazione non ti ha aggiornato sul Granillo’

“Andrei a giocare a piedi a Reggio Calabria oppure a Cosenza, ma sono tutti stadi in cui certi tipi di partite non possono essere giocate” (problemi strutturali o di licenza è il riferimento). Queste le dichiarazioni rilasciate dal CT Gennaro Gattuso nel momento in cui gli si faceva notare la scarsa presenza di pubblico allo stadio di Udine per il match tra l’Italia e Israele. Pronto è stato l’intervento del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà rispetto invece alla possibilità del Granillo di poter ospitare manifestazioni anche di livello internazionale.

Il post del sindaco falcomatà

“Caro Gennaro noi siamo pronti, ti aspettiamo a braccia aperte!

Ti abbiamo ascoltato ieri sera prima della partita dell’Italia quando hai affermato che tu a Reggio Calabria ci verresti anche a piedi per giocare una partita dell’Italia, ma non si può fare perchè in molti stadi del Sud, come Palermo, Napoli, Bari e Lecce, “mancano le licenze”.

Caro Ringhio noi ti vogliamo bene, non solo perchè sei un Calabrese Doc, ma anche perchè sei stato un bravo calciatore e sei un bravo allenatore. E’ probabile che dalla Federazione non ti abbiano aggiornato sullo stato dell’arte del nostro Stadio Oreste Granillo, che dopo i tanti lavori di questi ultimi due anni è in grado di ospitare una partita internazionale di alto livello. Con i nuovi seggiolini, il nuovo maxischermo, i tornelli digitali, la nuova illuminazione, il manto erboso di qualità, la tribuna coperta riqualificata, le postazioni per persone con disabilità e tutto il resto, il Granillo adesso rientra nella Categoria 4, la più alta secondo le classificazioni dell’Uefa.

Ti contatteremo presto per invitarti a Reggio a vedere i progressi del nostro Stadio. So che ne sarai felicissimo, perchè conosciamo quanto sei legato alla nostra città e a tutta la Calabria e perchè no… magari avremo modo di programmare una delle prossime partite dell’Italia proprio allo Stadio Granillo di Reggio Calabria.

Ciao Gennaro, ti aspettiamo!”.

PS: la nazionale manca da Reggio da più di 20 anni. Queste immagini risalgono al 26 aprile 2000, l’Italia affrontava il Portogallo ed in campo c’erano campioni del calibro di Inzaghi, Cannavaro, Totti, Nesta, Figo e Rui Costa. La partita fini 2-0 con gol di Iuliano e Totti.

Eravamo felici e non lo sapevamo.