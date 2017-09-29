Falcomatà incontra i cittadini di Diminniti

Un gruppo di cittadini residenti della frazione di Diminniti di Sambatello è stato ricevuto questa mattina a Palazzo San Giorgio dal sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. L’incontro è servito a rappresentare la situazione relativa alla strada di collegamento tra la frazione collinare e il centro cittadino, interessata nei giorni scorsi da un crollo franoso, l’ennesimo, che ne ha determinato l’interdizione al traffico veicolare e pedonale.

All’incontro hanno preso parte i consiglieri delegati Filippo Burrone, Paolo Brunetti, Antonio Ruvolo, Giuseppe Sera e Vincenzo Marra, oltre ai tecnici dell’Amministrazione comunale. Il sindaco Falcomatà ha ascoltato le preoccupazioni espresse dai cittadini circa le difficoltà sovvenute con l’interdizione al traffico dell’arteria stradale.

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Nel pomeriggio il primo Cittadino si è recato di persona nell’area interessata dal crollo incontrando nuovamente i cittadini, accompagnato dai delegati comunali, dal delegato alla viabilità della Città Metropolitana Demetrio Marino e dai tecnici del Comune e della Città Metropolitana. D’accordo con i cittadini residenti si è convenuta l’intenzione, da parte dell’Amministrazione, di intervenire immediatamente per la messa in sicurezza del tratto stradale, al fine di alleviare i disagi alla circolazione veicolare, in attesa dell’intervento definitivo che necessita di tempi di esecuzione più lunghi.

Durante l’incontro, al quale hanno preso parte decine di cittadini, sono state individuate diverse soluzioni tecniche che sono adesso ora al vaglio degli uffici del Comune e della Città Metropolitana. Da parte sua, il sindaco Falcomatà, ha rassicurato i residenti, indicando la soluzione del disagio rappresentato come una priorità assoluta per l’Ente comunale.