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Falcomatà: ‘I murales? Forme d’arte che…’

Il murale del parigino Nicolas Yosh al porto e il regolamento sulla street art del 2016: il sindaco spiega perché i murales rigenerano i luoghi grigi

12 Aprile 2017 - 09:44 | di Vincenzo Comi

Il murale del parigino Nicolas Yosh al porto di Reggio Calabria

“Attraverso il murale realizzato gratuitamente dal parigino Nicolas Yosh abbiamo voluto rendere il Porto di Reggio Calabria un punto di approdo colorato e vivo per i turisti in arrivo in città, oltreché più dignitoso per tutte le operazioni di accoglienza, perchè “…nessun uomo è un’isola! – commenta il sindaco di Reggio Calabria sulla propria pagina FB – I murales sono delle forme di arte che consentono la partecipazione e la rigenerazione urbana di luoghi spesso grigi e abbandonati. Per questo già nel 2016 abbiamo approvato un regolamento che disciplina la realizzazione di tutte le forme di street art, per contribuire a rendere la città un museo a cielo aperto!

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