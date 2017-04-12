Falcomatà: ‘I murales? Forme d’arte che…’

“Attraverso il murale realizzato gratuitamente dal parigino Nicolas Yosh abbiamo voluto rendere il Porto di Reggio Calabria un punto di approdo colorato e vivo per i turisti in arrivo in città, oltreché più dignitoso per tutte le operazioni di accoglienza, perchè “…nessun uomo è un’isola! – commenta il sindaco di Reggio Calabria sulla propria pagina FB – I murales sono delle forme di arte che consentono la partecipazione e la rigenerazione urbana di luoghi spesso grigi e abbandonati. Per questo già nel 2016 abbiamo approvato un regolamento che disciplina la realizzazione di tutte le forme di street art, per contribuire a rendere la città un museo a cielo aperto!

“

LEGGI ANCHE