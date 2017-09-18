Il sindaco Falcomatà incontra a Locri i lavoratori del call center: 'Non possiamo permetterci di perdere 130 posti di lavoro' e convoca il Partenariato Economico e Sociale

Il Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà a Locri questa mattina per testimoniare la sua vicinanza ai lavoratori del call center, che hanno manifestato nell’ulteriore tentativo di scongiurare il licenziamento.

“Non possiamo permetterci di perdere 130 posti di lavoro – sono state le parole del Sindaco Falcomatà – e faremo di tutto perché questo non avvenga. Una eventualità gravissima che provocherebbe danni ingenti non solo alla cittadina di Locri, ma all’intero comprensorio metropolitano. La Lokroi, infatti, impiega tanti locresi ma anche tanti lavoratori provenienti da tutto il territorio. Si tratta soprattutto di lavoratori monoreddito che, se dovesse concretizzarsi il licenziamento, si troverebbero letteralmente in mezzo ad una strada insieme alle loro famiglie”.

Falcomatà, oltre a incontrare, ascoltare e sostenere i lavoratori si è confrontato con i sindacati. Rosy Perrone, Segretario Generale CISL di Reggio Calabria, ha esposto la situazione al Primo Cittadino, chiedendo il pieno coinvolgimento dell’Ente di Palazzo Alvaro e riscontrando, da parte sua, la massima disponibilità.