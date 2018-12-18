Durante la presentazione del libro di Tonino Zorzi, CityNow Sport ha colto l’occasione per ascoltare il primo cittadino di Reggio Calabria l’avv. Giuseppe Falcomatà che ha espresso soddisfazione per l’evento magistralmente organizzato da Viola Inside: “Tante facce conosciute, del basket cittadino, ho visto tutti salutarsi in un clima familiare, ciò ci dà una dimensione di quanto la Viola Basket abbia rappresentato per la città di Reggio Calabria, questo mi ha fatto piacere leggere tra i sorrisi di tutti”.

“Oggi in particolare Tonino Zorzi, al quale dobbiamo dire semplicemente dire grazie, con la sua capacità, competenza tecnica è stato uno dei personaggi più conosciuti in città e ci ha regalato grandi emozioni, ed è importante che Reggio non dimentichi tutto ciò”.

Sul futuro della squadra di pallacanestro della nostra città: “Un motivo in più per acquistare il libro del coach è che il devoluto andrà al neonato comitato Mito Viola che mira a far sopravvivere la società neroarancio”.