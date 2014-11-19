Fatti di musica 2014: a Fabi Silvestri e Gazzè il “riccio d’argento” per l’album “Il padrone della festa” e la produzione del tour

M. Carmela Di Marte – Sarà consegnato il prossimo 12 dicembre al Palagallo di Catanzaro, in occasione dell’unica data in Calabria del tour, il “Riccio d’Argento” del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco al super trio Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè, come “Migliore Album e Migliore Produzione del 2014”. Con la presentazione e la premiazione del live di Fabi Silvestri Gazzè, prodotto da Otr Live e Imarts, si chiuderà la ventottesima edizione di “Fatti di Musica Radio Juke Box”, la rassegna del live d’autore diretta e organizzata da Ruggero Pegna. Andrà in archivio con questo concerto un’edizione ricca di eventi e di presenze di spettatori, aperta in marzo dal celeberrimo gruppo inglese degli Stomp e che ha presentato, tra gli altri, i live di Cristiano de Andrè, Loredana Bertè, Giuliano Palma, Irene Grandi, Afterhours, Caparezza e Pino Daniele.

La band e la dedica a Medici con l’Africa

Eccezionale la band che accompagnerà Fabi, Silvestri e Gazzè in concerto: Roberto Angelini chitarre, Dedo (Massimo de Domenico) trombone, Piero Monterisi batteria, Gianluca Misiti pianoforte, Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion) chitarre, Josè Ramon Caraballo Armas percussioni e tromba. Come è noto, i tre cantautori hanno voluto dedicare il loro tour-evento ai “Medici con l’Africa Cuamm (Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari)”, organizzazione sanitaria non governativa che si occupa della promozione e della tutela della salute delle popolazioni africane. “La salute è un diritto, battersi per il suo rispetto un dovere!”. Questo lo slogan della campagna iniziata nel 2013 con il viaggio che i tre artisti hanno effettuato insieme a “Medici con l’Africa Cuamm” in Sud Sudan, in occasione della consegna da parte di Niccolò Fabi dei fondi raccolti con l’evento “Parole di Lulù”. Un’esperienza non solo fisica ma anche interiore che ha portato alla realizzazione del webdoc “Life is sweet”, con filmati, pensieri e riflessioni raccolti on the road, e dell’intero album “Il Padrone della Festa”, subito ai vertici di tutte le classifiche.

“La chiusura di questa edizione di Fatti di Musica – dice Pegna – è affidata a un concerto realmente meritevole di essere definito Evento. La commissione tecnica della rassegna ha voluto premiare la bellezza dell’album, un’autentica perla in linea con la storia della migliore musica d’autore italiana e, al contempo, una produzione eccezionale che porta dal vivo un concerto unico, originale e, forse, irripetibile dopo questo tour, visto che i tre cantautori torneranno subito alle loro personali storie artistiche. Imponente sarà anche l’allestimento, in un palasport che torna, dopo alcuni lavori di ristrutturazione, ad ospitare finalmente i grandi live musicali.”. “Fatti di Musica Radio Juke Box 2014” è organizzata con il partenariato dell’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria e della Camera di Commercio di Catanzaro.

Informazioni e prevendita dei biglietti

Tutte le informazioni sul concerto sono reperibili allo 0968441888 oppure ai siti www.ruggeropegna.it , www.ticketone.it , www.fabisilvestrigazze.com. I biglietti al prezzo di euro 34,50 sono disponibili nei punti abituali e Ticketone. (PREVENDITA IN CORSO, BIGLIETTI € 34,50 – Prevendite abituali – CATANZARO: Bar Mignon, corso Mazzini, tel. 0961741000; Garden Bar-Tabacchi, Giardini S.Leonardo tel. 0961727512; Bar Tabacchi Condorelli (loc. Corvo) tel. 0961780516; Bar Cremino, piazza Garibaldi (Lido) tel. 096134370; AMANTEA: Bar Santina, viale Regina Margherita tel. 098241135; BOTRICELLO: Bar Royal, strada statale tel. 0961963732; CASTROVILLARI: Dany Music, via Mazzini tel. 098127084; COSENZA: Inprimafila, via Alimena tel. 0984795699; CROTONE: Top Teen, via Paternostro tel. 096221889; DAVOLI: Check Sound, strada statale tel. 0967572505; GIOIA TAURO: Bar Royal, via Roma tel. 0966500963; LAMEZIA T.: Bar Ferrise, corso Nicotera tel. 0968446002, Uffici Pegna, corso Nicotera n. 237 tel. 0968441888; Tabacchi Grand Hotel Sant’Eufemia tel. 096851681; MAIDA: Giochi e Scommesse, 1° piano Centro Due Mari, tel. 0968750152; PALMI: Andrea Cogliandro Eventi, via Poeta n. 90 tel. 0966420282; PIZZO: Bar Dante, piazzetta tel. 0963534150; REGGIO C.: New Taxi 330, corso Garibaldi tel. 0965332383; RENDE: Bar Conca d’Oro, Ponte Università tel. 0984402792; ROCCELLA: Bar Tiche, piazza S. Vittorio tel. 3470309260; SOVERATO: Quelli del Toto, via Nazionale tel. 0967521189; VIBO VALENTIA: Ricevitoria 23 Lo Bianco, via Dante tel. 0963991781; tutti i punti TICKETONE, online su www.ticketone.it)