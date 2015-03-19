Fatti di musica 2015: a Cosenza Loredana Bertè e Fabrizio Moro

Dopo i primi appuntamenti a Reggio e Catanzaro, la carovana di “Fatti di Musica Radio Juke Box 2015”, 29ma edizione della rassegna del live d’autore ideata e diretta da Ruggero Pegna, è pronta a tornare a Cosenza con un doppio appuntamento: il prossimo 27 marzo al Garden di Rende con l’unico concerto in Calabria del nuovo tour di Fabrizio Moro e, poi, il 16 aprile con l’attesissimo concerto di Loredana Bertè nella cornice del Teatro Rendano, patrocinato dal Comune di Cosenza. Due appuntamenti per target di pubblico diversi, ma entrambi accomunati da un ottimo avvio di prevendita. Per Fabrizio Moro, che ha appena pubblicato il nuovo bellissimo album “Via delle Girandole 10”, si stanno mobilitando tutti i giovani fan della regione. A Rende, sarà accompagnato dalla sua band e dall’entusiasmo di chi lo considera uno dei migliori cantautori della nuova generazione cantautorale italiana. Per la Bertè, a mobilitarsi è un pubblico di varie generazioni, messo insieme in ben quarant’anni di successi. Tornata in grandissima forma sulle scene musicali italiane, sarà accompagnata al Rendano dalla sua nuova Bandabertè e dalla special guest Aida Cooper. Il suo concerto è impreziosito da alcuni grandi schermi che, brano dopo brano, fanno rivivere alcuni dei momenti più importanti ed emozionanti della sua storia umana e artistica. Una sorta di tour “reloaded” in cui troveranno spazio i brani storici e immancabili della carriera della Bertè, da “Sei bellissima” a “Non sono una signora“, da “Il mare d’inverno” a “Dedicato“, “E la luna bussò” e molti altri. Oltre al consueto ricordo della sorella Mia Martini, la scaletta sarà arricchita dai personali omaggi a due cari amici e colleghi da poco scomparsi, Mango e Pino Daniele.

Il concerto di Loredana Bertè al Teatro Rendano

Il concerto si aprirà proprio con “Re”, scritta per lei da Mango per il Festival di Sanremo 1986 e, nel corso della serata, Loredana renderà omaggio al carissimo amico Pino Daniele, interpretando due canzoni che il cantautore partenopeo ha composto per lei.

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Lo spettacolo sarà l’occasione di rivedere la grinta e l’irriverente personalità di Loredana Bertè. Basterà la sua presenza sul palco per trasformare il Rendano in una vera e propria location rock, in attesa del nuovo, atteso e segretissimo lavoro discografico a cui sta lavorando e che vanterà importanti collaborazioni con molti colleghi. Sarà un’uscita discografica che rivoluzionerà il concetto di “normale collaborazione” tra artisti, un ennesimo modo per dimostrare che, ancora dopo quarant’anni di carriera, Loredana Bertè è sempre e comunque attuale e, anzi, già spinta verso il futuro prossimo.

Biglietti e prevendite dei due concerti

I biglietti per assistere al concerto di Fabrizio Moro del 27 marzo alle ore 21 al Garden di Rende e al concerto di Loredana Bertè del 16 aprile al Teatro Rendano di Cosenza sono in vendita da Inprimafila, in via Alimena 4 e online su www.ticketone.it. Per ogni informazioni sono disponibili il numero telefonico 0968441888 e il sito ufficiale www.ruggeropegna.it.