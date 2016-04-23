Fatti di Musica 2016: a Locri il concerto di Sergio Cammariere e la sua band

Sarà Sergio Cammariere, domani sera presso la Corte del Palazzo di Città di Locri, il protagonista della prima edizione dell’evento intitolato “Dalla Pace del mare lontano – Magna Grecia terra di Pace e Cultura”, organizzato dall’ “Amministrazione Comunale di Locri Assessorato alla Cultura” in collaborazione con “Fatti di Musica Radio Juke Box 2016”, la trentesima edizione della rassegna del miglior live d’autore diretta da Ruggero Pegna.

Il concerto nella Corte del Palazzo di Città

Il concerto dell’amatissimo cantautore crotonese inizierà alle ore 21.00 e inaugurerà un progetto che intende, attraverso la grande musica d’autore, sottolineare le molteplici eccellenze di Locri e del suo vasto comprensorio, dalla storia alla cultura, alle straordinarie bellezze paesaggistiche di uno dei luoghi più incantevoli e incontaminati del Paese.

Sul palcoscenico, Cammariere sarà accompagnato dai suoi affiatatissimi musicisti: Amedeo Ariano, batteria, Luca Bulgarelli, contrabasso, Bruno Marcozzi, percussioni, ospite Daniele Tittarelli al sax. Nel concerto, che durerà circa due ore, tutti i suoi grandi successi, i brani dell’ultimo album e, certamente, le solite incursioni jazz a cui Cammariere ha abituato il suo pubblico di estimatori.

Il significato di Dalla Pace del mare lontano

“Dalla Pace del Mare lontano – Magna Grecia Terra di Pace e Cultura” vuole essere un messaggio che arriva direttamente dall’arte, dalla grande musica di Sergio Cammariere. “Dalla Pace del Mare Lontano” è il titolo di un brano scritto da Cammariere e Roberto Kunstler ed è il titolo che si è scelto per caratterizzare l’appuntamento di Locri. Non è un caso, infatti, se il sottotitolo sia “Magna Grecia terra di Pace e Cultura”. L’evento è nato dalla volontà e dalla sinergia tra l’Assessore alla Cultura Anna Rosa Sofia e il promoter Ruggero Pegna. L’Amministrazione Comunale di Locri ha condiviso il progetto, manifestando compiacimento per un appuntamento importante e prestigioso che, negli anni, s’intende storicizzare.

Il Concerto di Cammariere rientra nell’ambito di un programma avviato con il fine di segnare Locri con eventi culturali di assoluto richiamo.

“Magna Grecia per l’Amministrazione Comunale di Locri – afferma l’assessore Sofia – non è solo un concetto o un luogo, ma un principio di vita. Magna Grecia terra di Pace e Cultura – aggiunge – è la sintesi perfettamente descrittiva di un percorso culturale e storico che, nella musica di Cammariere, trova massima esaltazione e cancella i molti luoghi comuni che accompagnano giornalmente la Calabria, terra prevalentemente di saggezza e solarità”.

Biglietti e prossimi appuntamenti della rassegna

Gli ultimi biglietti per assistere all’evento, tutti con posto a sedere numerato, sono in vendita al prezzo di € 34,50 nei punti Ticketone e presso lo stesso Comune di Locri fino all’inizio del concerto (per informazioni tel. 0968441888).

“Fatti di Musica 2016” proseguirà il 2 maggio a Paola con il concerto di Alex Britti ad ingresso libero, in occasione del 600° anniversario della nascita di San Francesco, il 17 maggio al Teatro Cilea di Reggio, dove è tutto esaurito da un mese per l’attesissimo concerto di Ezio Bosso, il 19 maggio al Palacalafiore sempre di Reggio per l’unica tappa in Calabria dello spettacolare e divertentissimo tour di Aldo, Giovanni e Giacomo. Proseguono intanto le vendite dei biglietti dei concerti di Loredana Bertè e Max Gazzè in agosto a Diamante e della grande Opera Musicale “Notre Dame De Paris” che sarà al Palaclafiore di Reggio il 25 e il 26 novembre con il cast originale. Altri eventi sono in attesa di conferma ufficiale. I biglietti di tutti gli eventi sono in vendita su www.ticketone.it e www.ruggeropegna.it .