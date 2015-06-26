Fatti di Musica: domani sera Anna Tatangelo in concerto

Domani sera, sarà il concerto di Anna Tatangelo, con inizio alle ore 21.30, l’ormai classico appuntamento musicale scelto dal Centro Due Mari di Maida per festeggiare il suo dodicesimo anniversario. Il concerto della ventottenne interprete di Sora, approdata al successo con il Sanremo del 2002 a soli quindici anni, sarà ad ingresso libero. Accompagnata dalla sua band, eseguirà tutti i numerosi successi, dal primissimo “Doppiamente fragili” a “Ragazza di periferia”, da “Essere una donna”, forse il suo brano più celebre, fino a “Muchacha” della scorsa estate, scritto da Francesco Silvestre dei Modà e all’ultimo “Libera”, presentato al recente Sanremo.

In questi giorni, è in vetta alle classifiche dei brani più radiodiffusi con “Inafferrabile”, altro singolo tratto dal suo ultimo album, accompagnato da uno splendido video. Un nuovo grande successo che le vale il “Riccio d’Argento” della rassegna per il “grande successo radiofonico dei suoi brani”. A consegnarglielo sul palco del Due Mari, saranno il celebre maestro orafo crotonese Gerardo Sacco, prestigiosa firma del premio, che ha rinunciato ad altri impegni per premiare personalmente la Tatangelo, e Domenico Notaris, rappresentante del gruppo editoriale del network Radio Juke Box, l’emittente radiofonica più ascoltata in Calabria, media partner della rassegna.

Il concerto sarà introdotto dal noto conduttore televisivo Domenico Milani. Cantante, ma anche personaggio televisivo e modella, la Tatangelo ha colorato di rosa le cronache musicali con il rapporto sentimentale che dal 2005 la lega a Gigi D’Alessio, tra le star più amate della musica leggera italiana. Numerose le loro apparizioni in duetto in vari programmi tv, tra cui la trasmissione “Questi siamo noi”, condotta insieme nel 2013 su Canale 5 e il programma di benvenuto al nuovo anno dello scorso 31 dicembre dal titolo “Gigi & Friends”. Lo scorso 9 maggio, al PalaBanco di Brescia, ha chiuso il concerto dell’edizione 2015 di “Donne in cANTo”, evento musicale benefico finalizzato a sostenere la Fondazione ANT, cantando Libera in duetto con Suor Cristina ed è stato uno straordinario successo.

Simona Notarianni direttrice del “Due Mari” è pronta, con tutta la struttura, ad accogliere le migliaia di persone che arriveranno da tutta la regione: “L’appuntamento dell’anniversario rappresenta una grande festa che vogliamo condividere con coloro che, ogni anno, ci attestando stima e apprezzamenti. Le iniziative per questa stagione non sono tuttavia finite. Dopo il concerto – conclude Notarianni – il Centro resterà aperto fino all’ 1 di notte, e offrirà animazioni per i più piccoli e tante occasioni di shopping, grazie agli sconti e alle promozioni che i punti vendita hanno riservato per la serata.”.

“Fatti di Musica Radio Juke Box”, diretta e organizzata da Ruggero Pegna, proseguirà il 25 luglio con Cristiano De Andrè a Jacurso (ingresso libero), per poi inondare la Calabria di musica con una raffica di grandi eventi in agosto: Caparezza, 1 agosto in Piazza Castello di Reggio Calabria, Lodovica Comello, 7 agosto al Teatro al Castello di Roccella Jonica ed 8 agosto al Teatro dei Ruderi di Diamante, Carmen Consoli, 9 Agosto all’Arena Magna Graecia di Catanzaro Lido, Sergio Cammariere, 10 agosto al Parco Scolacium di Roccelletta di Borgia, Eduardo De Crescenzo, 12 agosto al Teatro dei Ruderi di Diamante e i Subsonica, 13 agosto all’Arena Magna Graecia di Catanzaro. Fatti di Musica si chiuderà a metà novembre al Palacalafiore di Reggio Calabria con l’imponente Opera Musicale “I Promessi Sposi”, con uno strepitoso cast e la regia di Michele Guardì. Tutte le informazioni sugli eventi della rassegna sono reperibili al numero telefonico 0968441888 e al sito web www.ruggeropegna.it.