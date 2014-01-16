“Fatti Di Musica Radio Juke Box 2014”. Si parte con i mitici Stomp il 7 ed 8 Marzo.

Presentata dal promoter Ruggero Pegna la prima parte della 28° edizione di “Fatti di Musica Radio Juke Box”, la rassegna, da lui ideata e diretta, che presenta e premia in Calabria con il “Riccio d’Argento” del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco alcuni dei più attesi live d’autore di ogni stagione. La prestigiosa kermesse dello spettacolo dal vivo italiano e internazionale, che da due anni ha avuto il riconoscimento di grande “evento storicizzato” dall’ Assessorato regionale alla Cultura, si aprirà venerdì 7 e sabato 8 marzo nella magica cornice del Teatro Politeama di Catanzaro con i mitici Stomp e il loro spettacolo di danza, teatro e musica, unico al mondo. Sarà la prima volta in Calabria dei ballerini, acrobati, percussionisti della celeberrima compagnia di Brighton, con i loro suoni e ritmi imprevedibili e le loro originali e trascinanti coreografie acrobatiche. Il loro marchio rimane inconfondibile. La formula degli Stomp è geniale: usare oggetti comuni della realtà urbana e industriale, come bidoni, coperchi, sacchetti di plastica e di carta, scope, cerchioni di ruote, accendini, sturalavandini, lamiere, lavelli di cucina, e quant’altro, trasformandoli, a suon di percussioni, in musica e coreografie dal ritmo travolgente. Una vera sinfonia di suoni e di stupore che, dal ’91, contagia e diverte le platee di tutto il mondo. Dopo la straordinaria prima internazionale con gli Stomp, il 14 marzo arriverà la musica d’autore italiana con la presentazione di “Come in cielo così in guerra”, il live di Cristiano De Andrè che prende il titolo dall’omonimo ultimo album. Il concerto di De Andrè, che eseguirà pure i maggiori successi del padre Fabrizio, si terrà al Teatro Garden di Rende.

Il 7 aprile, ancora nella cornice del Teatro Garden, andrà in scena “Open day” di Walter Fontana con la bravura e la simpatia di Angela Finocchiaro e Bruno Stori, per la regia di Ruggero Cara. Il giorno successivo, martedì 8 aprile, lo spettacolo della Finocchiaro sarà replicato nel Teatro Grandinetti di Lamezia Terme.

Sempre al Grandinetti, sabato 12 aprile sarà presentata “Cappuccetto Rosso”, la nuova affascinante commedia musicale per un vasto target di tutte le età, dai bambini ai loro nonni.

Il 17 maggio l’Opera Musical su Karol Wojtyla

Il 17 maggio, in chiusura della prima parte della rassegna, la carovana di “Fatti di Musica” tornerà al Teatro Politeama di Catanzaro per l’attesissima Opera Musical “Karol Wojtyla, la vera storia”, lo spettacolo sulla vita di Papa Giovanni Paolo II con musiche di Noa, Solis String Quartet e Gil Dor, la regia di Duccio Forzano, le coreografie di Marco Sellati, le videoscenografie di Giuseppe Ragazzini e un grande cast di ben ventisei attori.

In fase di conferma altri attesi eventi di “Fatti di Musica Radio Juke Box 2014”, in particolare per la fase estiva, tra cui il grande ritorno nella sua Calabria di Loredana Bertè per i suoi quarant’anni di successi, il nuovo live di Caparezza e altri appuntamenti di caratura internazionale che saranno ufficializzati a breve. I biglietti per assistere agli spettacoli della rassegna sono disponibili nei punti abituali e Ticketone.“Come ogni anno – ha detto Ruggero Pegna presentando la prima parte di Fatti di Musica 2014 – le scelte artistiche comprenderanno più generi e premieranno innanzitutto attualità, originalità, qualità e spessore artistico, cercando di presentare e premiare live nuovissimi, storici successi con attese star e spettacoli eccezionali ma, anche, nuove proposte e validi talenti. Un grazie al pubblico che ci seguirà, ai Comuni ospitanti e all’Assessorato regionale alla Cultura per la preziosa collaborazione. L’apertura con gli Stomp è un’autentica perla di questa nuova edizione.”. Tutte le informazioni su “Fatti dei Musica” sono reperibili al sito www.ruggeropegna.it.