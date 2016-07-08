‘Fatti di Musica 2016’ in Calabria, al via i prossimi eventi

Dopo Carmen Consoli e Alex Britti, Fatti di Musica 2016 apre la fase estiva con Noa e Paolo Conte a Reggio Calabria e le date di agosto a Diamante

Dopo la prima parte con l’Opera “Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo”, lo spettacolo di “Aldo Giovanni e Giacomo” e i concerti di Carmen Consoli, Sergio Cammariere, Alex Britti, Ezio Bosso e Fabrizio Moro, “Fatti di Musica 2016”, la trentesima edizione della rassegna del miglior live d’autore diretta ed organizzata in Calabria da Ruggero Pegna, si prepara alla fase estiva. Come al solito, presenterà eventi unici, con autentiche perle per chi ama la grande musica d’autore, anche in collaborazione con altri Festival.

Noa all’Arena dello Stretto

Il prossimo evento è previsto all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria con Noa e la sua band, in apertura della seconda edizione di “Alziamo il Sipario”, il progetto di eventi di Patrizia Nardi, assessore reggino alla Cultura. L’ingresso per assistere al concerto della stella israeliana della musica mondiale è libero.

Il secondo appuntamento sarà il 28 luglio con l’atteso storico appuntamento con Paolo Conte e la sua Orchestra in Piazza del Castello Aragonese di Reggio Calabria, ancora in collaborazione con l’assessorato alla Cultura. Si tratterà dell’unico concerto al Sud dell’ “International Tour” di Paolo Conte.

“Per questo evento – dice Pegna – la Piazza sarà trasformata in un teatro all’aperto con poltroncine numerate e una disponibilità limitata. E’ un concerto forse irripetibile e, certamente, indimenticabile anche per la splendida location”.

Gli appuntamenti di agosto

Il 12 agosto la carovana di “Fatti di Musica” si sposterà nello splendido Teatro dei Ruderi di Cirella Antica a Diamante per l’unico concerto in Calabria del tour 2016 “Amiche sì” di Loredana Bertè con la sua Bandabertè. “E’ molto probabile – afferma Pegna – che ci sia anche la partecipazione a sorpresa di una delle amiche che hanno partecipato alla realizzazione del nuovo bellissimo album!”.

Il 13 agosto, sempre nel Teatro di Diamante, notte rap dedicata ai tantissimi giovani che amano questo genere con l’unico concerto in Calabria di Gué Pequeno, appena approdato al primo posto assoluto della classifica degli album più venduti con “Santeria”, inciso insieme ai Marracash.

Il 16 agosto, ultimo degli appuntamenti previsti a Diamante, con il concerto di Max Gazzè, predisposto per “Otr Live”, la società del “calabrese” Francesco Barbaro che produce l’artista e il tour. Ad agosto, è prevista anche la collaborazione con il “Festival dell’Aurora” di Crotone della Fondazione Odyssea, con i concerti di Sergio Cammariere il 14 agosto e Avion Travel il 26 agosto nell’Anfiteatro di Capo Colonna.

Il 9 settembre la parte estiva di “Fatti di Musica” si chiuderà in Piazza Castello di Reggio Calabria con alcuni dei giovani più amati dell’ultima edizione di “Amici” tra cui i La Rua, Cristiano Cosa e Floriana. Anche questa serata si realizzerà in collaborazione con “Alziamo il Sipario” dell’Assessorato comunale alla Cultura.

Biglietti e prevendite

I biglietti degli eventi a pagamento sono disponibili nei punti abituali e Ticketone.

Avviata già la vendita dei biglietti anche degli spettacoli autunnali della rassegna: il super concerto di Sergio Cammariere, Danilo Rea e Gino Paoli del 18 novembre al Teatro Rendano di Cosenza e dell’Opera dei record “Notre Dame De Paris” che sarà al Palapentimele di Reggio con il cast originale il 25 e 26 novembre. Per questo evento, Pegna comunica che è stato già toccato il tetto dei duemila biglietti venduti solo per i due spettacoli serali. A questi, si aggiungeranno gli spettacoli mattutini per le scuole, secondo la fortunata formula che ha già portato a Reggio circa ventimila studenti per “I Promessi Sposi” e “Romeo e Giulietta”.

“Anche quest’anno – conclude Pegna – è stato profuso uno sforzo enorme per presentare spettacoli unici ed eccezionali, alcuni anche costosissimi, straordinari per la Calabria. E il già ricco programma potrebbe arricchirsi di altri eventi in fase di definizione, come il ritorno di Cristiano De Andrè e quello del pianista Ezio Bosso. Ora la parola al pubblico, autentico protagonista di Fatti di Musica; è proprio il calore degli spettatori che trasforma un concerto in una festa indimenticabile!”. Per tutte le informazioni su “Fatti di Musica Radio Juke Box 2016” è possibile telefonare alla segreteria organizzativa (0968441888) oppure consultare il sito internet www.ruggeropegna.it. Numerose anche le pagine social dedicata alla rassegna.