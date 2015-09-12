Federmoda: alla Provincia l’esposizione di modelli del gruppo di giovani imprenditori

Di Laura Maria Tavella – Ha avuto inizio questa mattina, presso il salone “Mons. Ferro” della Provincia, l’esposizione dei modelli scelti dal gruppo giovani imprenditori Federmoda Reggio Calabria per una due giorni tutta dedicata alla moda.

Giovani imprenditori si sono uniti insieme per dar vita a un gruppo coeso e con un obiettivo ben preciso: dimostrare che la bellezza è in grado di unire. Proprio da quest’unione Federmoda intende dare valore alla moda attraverso un’esposizione di modelli, in grado di mostrare l’autenticità e la qualità dei prodotti.

Una vetrina comune è il modo scelto da Federmoda per rilanciare l’idea di boutique, intesa come attività in cui non manca qualità, fedeltà ma, soprattutto, in cui è costante il rapporto tra venditore e cliente.

L’esposizione continua oggi 12 Settembre dalle 17 alle 21,30 e proseguirà domani 13 Settembre dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 21.30.

Sempre oggi, in occasione della Notte dell’accoglienza, notte in cui, in occasione delle feste mariane, tutti i negozi del centro storico saranno aperti fino alle 24, Federmoda, in collaborazione con Coldiretti, organizza una degustazione di vini; un’altra occasione per affermare l’unicità del servizio offerto dal gruppo di giovani imprenditori, all’insegna della cultura del “fare”.