Fedez in concerto a Cittanova per la Festa Nazionale dello Stocco

Dopo il concerto discusso a Reggio Calabria, Fedez torna in Calabria: tappa a Cittanova per la XXIV Festa dello Stocco, tra musica e partecipazione popolare

Sarà Fedez il protagonista musicale della XXIV edizione della Festa Nazionale dello Stocco. L’appuntamento è fissato per martedì 12 agosto 2025 alle ore 22:30 in Viale Campanella, a Cittanova, dove l’artista milanese si esibirà in un atteso concerto a ingresso gratuito.

L’evento, patrocinato dal Comune e promosso dalla Pro Loco cittadina, si inserisce nell’ambito della storica manifestazione che celebra una delle eccellenze gastronomiche calabresi: lo stocco, piatto identitario e simbolo di convivialità e tradizione per l’intera comunità reggina.

Per Fedez si tratta di un ritorno in Calabria a un anno di distanza dalla sua partecipazione alle festività mariane di Reggio Calabria, quando la sua presenza scatenò un vivace dibattito pubblico. In quella occasione, infatti, la scelta di ospitare il rapper nel contesto religioso della festa della Madonna della Consolazione divise l’opinione pubblica: da un lato i giovani e gli appassionati di musica urban, entusiasti per la presenza dell’artista; dall’altro, alcune associazioni culturali e componenti ecclesiastiche che ritennero la sua figura non pienamente in linea con il senso spirituale della ricorrenza.

Nonostante le polemiche, il concerto reggino registrò un’affluenza imponente e rappresentò uno dei momenti più partecipati delle celebrazioni 2024.

L’appuntamento si inserisce nel progetto “Fatti di Musica” curato da Ruggero Pegna, che anche quest’anno porta in Calabria alcuni dei nomi più rilevanti della scena musicale nazionale e internazionale.