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Femminile, grande Viola: anche Palermo ko

Le neroarancio restano in testa a due giornate dalla fine della regular season, in attesa del match con Santa Venerina per i playoff

21 Febbraio 2016 - 18:31 | di Federica Geria

Viola Reggio Calabria femminile, foto della sfida con la Rainbow Catania al PalaPentimele

Ancora un grande successo per la Viola femminile, che ieri sera al PalaCalafiore si è imposta su Palermo, al termine di una gara giocata con grinta e determinazione. A due giornate dalla fine della regular season, le ragazze neroarancio si confermano in testa alla classifica, in attesa del prossimo appuntamento di campionato con Santa Venerina che sancirà l’accesso ai playoff.

TABELLINO

VIola Basket – Stella Basket Palermo 66-47
(20-13; 33-24; 51-37; 66-47)
Viola Basket: Amodeo 6, Imeneo, Costantino 22, Certomà 17, Melchionna, Sergi, Marrara, Anechoum 2, Smorto, Melissari 10, Gaeta 9. Coach: Russo
Stella Basket Palermo: Bisconti 5, Vento 2, Lo Bianco 3, Bonnì 12, De Benedictis 12, Cafiso 8, Moschella, Matera 5, Ventimiglia, Bartolotta, Bianco. Coach: Di Caro
Arbitri: Santucci, Comerci.

Fonte: http://www.violareggiocalabria.it

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