Femminile: Viola inarrestabile, Trapani ko
Le ragazze di coach Russo non si fermano e conquistano il primato in classifica: ora la preparazione per il Rainbow Catania
31 Gennaio 2016 - 14:40 | di Federica Geria
La Viola femminile non si ferma più. Dopo aver conquistato la vittoria nel derby dello Stretto contro la Rescifina domenica scorsa, questo pomeriggio le ragazze di coach Armando Russo hanno battuto in trasferta il Trapani. Primato in classifica per la squadra neroarancio, che da lunedì prossimo inizierà la preparazione in vista dello scontro col Rainbow Catania.
TABELLINO
Asd Polisportiva Nova Basket – Viola Reggio Calabria 52-62
(10-18 / 24-33 / 37-50 / 52-62)
Asd Polisportiva Nova Basket Trapani: Laudicina, Ciriminna 12, Rappa 3, Ganci 4, Fazio 9, Reale, Vaccaro 8, Rappa 6, Vigilante 10. Coach: D’Anna.
Viola Reggio Calabria: Amodeo 2, Imeneo 2, Costantino 16, Certomà 19, Melchionna, Sergi, Marrara, Anechoum 6, Smorto, Melissari 9, Gaeta 8. Coach: Russo
Arbitri: Russo G., Barbera G.
Fonte: http://www.violareggiocalabria.it
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