Femminile, Viola-Rainbow Catania rinviata al 10 febbraio
La gara in programma al PalaCalafiore slitta di quattro giorni per l'indisponibilità dell'impianto reggino, come comunicato dal comitato regionale Sicilia
03 Febbraio 2016 - 15:37 | di Federica Geria
È stata rinviata al prossimo mercoledì 10 febbraio alle ore 20.15 la gara tra la Viola femminile e il Rainbow Catania, in programma sabato 6 febbraio al PalaCalafiore. A comunicarlo ieri è stato l’ufficio gare del comitato regionale Sicilia della Fip. Il rinvio si è reso necessario per l’indisponibilità dell’impianto sportivo reggino.
Fonte: http://www.violareggiocalabria.it
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