Femminile, Viola-Rainbow Catania rinviata al 10 febbraio

È stata rinviata al prossimo mercoledì 10 febbraio alle ore 20.15 la gara tra la Viola femminile e il Rainbow Catania, in programma sabato 6 febbraio al PalaCalafiore. A comunicarlo ieri è stato l’ufficio gare del comitato regionale Sicilia della Fip. Il rinvio si è reso necessario per l’indisponibilità dell’impianto sportivo reggino.

Fonte: http://www.violareggiocalabria.it