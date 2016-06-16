Ferrari Club RC: raccolti 1.780 € per Ilaria D’Anna

Grande successo per la cena di beneficenza organizzata in favore dell’atleta reggina. Un importante contributo per l’acquisto di una carrozzina idonea al suo impegno nei prossimi Campionati Europei. Pochi giorni per darle forma, così come pochi sono i fogli di calendario che dividono la valorosa ragazza reggina dai Campionati Europei di Basket di divisione B.

Una cena messa in piedi dallo Scuderia Ferrari Club Reggio Calabria in tempi ridotti, ha permesso la raccolta di circa 1800 euro da girare alla forte cestista in carrozzina Ilaria D’Anna, già player di altissimi livelli nel panorama cestistico italiano.

Ilaria D’Anna e gli Europei di basket in carrozzina

Ilaria affronterà il prestigioso palcoscenico dei Campionati Europei di Basket divisione B di basket in carrozzina, che la vedranno ancora una volta protagonista in una disciplina nella quale già da tempo sta facendo parlare di sé, per il livello morale e sportivo delle sue prestazioni.

Grandissima forza interiore, spiccata ambizione ed evidenti valori tecnici, sono stati sinora un traino che le ha permesso di elevarsi a livelli non comuni.

La partecipazione alla serata è stata quella delle grandi occasioni, un evento in cui una volta di più il Ferrari Club di Reggio Calabria ha dato prova della coesione associativa e dell’attenzione con cui guarda alle eccellenze del territorio ed alle dinamiche sociali afferenti ai portatori di patologie.

Lo spirito di Enzo Ferrari

Uno spirito caro anche al fondatore della mitica casa di Maranello, Enzo Ferrari, il quale da vivo sosteneva una fondazione dedita alla ricerca sulla Distrofia Muscolare, della quale era affetto l’amato figlio Dino.

Così il Presidente Natale Romeo, accompagnato nell’occasione anche dal Presidente Onorario Lillo Cavallo: non potevamo restare indifferenti rispetto alla possibilità di dare una mano d’aiuto alla bravissima Ilaria D’Anna, che costituisce un esempio morale prima che sportivo di altissimo livello. Incarna tutte quelle qualità che fanno grande una persona nella vita, prima che nello sport.

Le auguriamo i migliori successi e avremo sempre un attenzione per lei e per tutte le eccellenze del territorio.

Un in bocca al lupo speciale ad Ilaria da tutti noi, siamo certi che rappresenterà al meglio Reggio Calabria in tutta Europa. Durante la serata si sono vissuti momenti di intrattenimento per la community molto piacevoli, nella quale sono stati anche anticipati i programmi sportivi e culturali dell’intensa estate del Ferrari Club della città dei Bronzi.

Il contorno della serata

L’evento è stato inoltre impreziosito con la distribuzione di pregevoli gadget, propri del sodalizio reggino.