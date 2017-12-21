Sarà piazza dei Bruzi ad ospitare il palco dello storico concertone di Capodanno a Cosenza. Un Capodanno internazionale, come già aveva anticipato il sindaco Mario Occhiuto che, in prima persona, ha fortemente voluto la presenza degli Skunk Anansie per brindare all’inizio del 2018 con un evento di respiro mondiale.

L’esibizione della super band britannica della celeberrima Skin (Debora Dyer), rientra infatti tra gli appuntamenti più attesi e prestigiosi in calendario in Italia e all’estero nella notte di San Silvestro. A Cosenza ai prevede un afflusso di decine di migliaia di fan del gruppo da ogni parte del Paese.

La band britannica di Skin

Con Skin, anche gli storici componenti Cass (Richard Lewis), basso e seconda voce, Ace (Martin Kent) alla chitarra, e Mark Richardson alla batteria.

Un Capodanno all’insegna del rock, quindi, con successi planetari che hanno scalato le classifiche, tra heavy metal e influenze funk, blues, punk rock, reggae e hip hop. Un avvenimento straordinario per l’intera Calabria e per una città, Cosenza, sempre più attrattiva e accogliente con un riflesso d’immagine internazionale.

L’imponente palcoscenico coperto su cui a piazza dei Bruzi saliranno gli Skunk Anansie, come da tradizione, verrà montato frontalmente rispetto a corso Mazzini dove il colpo d’occhio del fiume di spettatori di norma diventa uno spettacolo nello spettacolo.

Davvero imponenti le misure organizzative coordinate dall’Assessorato alla Cultura e agli Eventi guidato dal vicesindaco Jole Santelli.

Allestimento e programma

Qualche curiosità: L’allestimento, curato dalla Show Net di Ruggero Pegna (che si è assicurata l’esclusiva della band britannica per il Capodanno da Vertigo.co e 13 Artists Ltd di Londra), verrà avviato il 29 dicembre. I tecnici inglesi saranno a Cosenza già dal 30.

Il programma della notte di Capodanno a Cosenza prevede, tra l’altro, diversi appuntamenti che saranno comunicati nei prossimi giorni per un serpentone che si snoderà da piazza Bilotti a piazza dei Bruzi. Sul palco principale la serata comincerà alle 00.30.

In fase di definizione, inoltre, anche la realizzazione di collegamenti radiofonici e di uno speciale televisivo per la Rai.