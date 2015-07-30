Festa, canti, balli e cibo sul Lungomare di Pellaro
Due serate di musica, canti, balli e cibo sul lungomare di Pellaro, nei pressi del palazzetto dello sport, con l'Associazione Amicizia Memoria
30 Luglio 2015 - 17:05 | di Vincenzo Comi
Da domani 31 luglio l’Associazione AMICIZIA MEMORIA darà vita alla sesta edizione dell’evento nella comunità pellarese che ricordiamo ha come solo scopo quello di rivivere in festa il ricordo di amici , fratelli e sorelle che prematuramente ci hanno lasciato fisicamente, ma anche con il loro ricordo ci aiutano a portare avanti una missione di utilità sociale, promuovendo la coesione e la sensibilità per offrire un aiuto a chi ha veramente bisogno.
Sarà un momento di festa accompagnato da canti, balli e cibo che per due giornate ravviveranno il centro pellarese.
La serata del 31 luglio sarà accompagnata da musica cubana con Fiesta Latina, mentre il giorno successivo sabato 1 agosto sarà la volta di Teresa Masciana con il gruppo i Donatori di Organo che faranno da sfondo a quello che tutti noi chiamiamo Solidarietà.
Le serate si svolgeranno a partire dalle 21,00 sul lungomare nei pressi del palazzetto dello sport.
Inutile dirvi che siete tutti inviatati.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie