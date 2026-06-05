Festa dell’Arma dei Carabinieri, il neo sindaco Cannizzaro: ‘Reggio nella storia’

“Oggi Reggio Calabria ha scritto una pagina di storia. Perché per la prima volta la cerimonia organizzata in occasione dell’anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri si svolge fuori dalla Capitale. Per me, pertanto, è un immenso onore e motivo di grande orgoglio indossare, per la prima volta in un’occasione ufficiale, la fascia da sindaco proprio in un contesto così emblematico e significativo, alla presenza delle massime cariche di Stato, in particolare del Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e di tutti i ministri intervenuti qui stamane, apprezzando la bellezza della nostra Città.”

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Lo dichiara l’onorevole Francesco Cannizzaro, proclamato primo cittadino di Reggio Calabria meno di 24 ore fa.

Il valore della legalità e la vetrina nazionale per la città

“L’Arma rappresenta da oltre due secoli un presidio insostituibile di legalità, sicurezza e vicinanza ai cittadini, primo avamposto dello Stato sul territorio e punto di riferimento per ogni comunità. Mi sembra doveroso, nella mia nuova veste istituzionale, rivolgere in particolare a tutti i Carabinieri in servizio a Reggio città e nell’Area metropolitana un sentimento di gratitudine a nome dei cittadini reggini per l’impegno quotidiano profuso a tutela della collettività, con rinnovata stima e riconoscenza”.

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